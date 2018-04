Nádraží vybavili bezplatnou wi-fi, cestující propadli erotice

Mezi vůbec nejvytíženější vlaková nádraží v Indii, co se týče využití bezplatného hotspotu, patří hlavní nádraží v biharském hlavním městě Patna. Není divu, je to totiž jedna z nejfrekventovanějších stanic v Indii. Překvapením tak byly především statistiky vyhledávaných tématických okruhů.

Podle indického portálu The Economic Times sice uživatelé prostřednictvím nádražní wi-fi vyhledávali například mobilní aplikace nebo bolywoodské i holywoodské filmy, ale zdaleka to nebyly nejvyhledávanější okruhy. Statistiky po měsíčním provozu totiž odhalily, že cestující jsou při čekání na vlak lační především po stránkách s pornografickou tématikou, které převálcovaly například i vyhledávání klipů na YouTube.

Bezplatná wi-fi byla na nádražích v Patrně a dalších třech indických městech spuštěna teprve minulý měsíc, v současnosti ji RailTel poskytuje již na 23 stanicích po celé zemi. Do konce roku se má počet pokrytých stanic výrazně zvýšit.

„Koncem tohoto roku bude bezplatná wi-fi na 100 velkých nádražích. Do tří let dosáhneme našeho cíle 400 stanic. Poté to bude největší veřejná wi-fi síť na světě,“ informoval indický ministr železnice Suréš Prabhu.

Kromě rozšiřování sítě na další nádraží se poskytovatel zaměří i na navýšení přenosové rychlosti. Ta současná (1 Gbit/s) je totiž vzhledem k datovým nárokům nedostačující, proto se má zvýšit na 10 Gbit/s. Bezplatné připojení nevyužívají jen cestující, nádraží kvůli němu pravidelně navštěvují i mladí lidé, kteří poté na internetu tráví dlouhé hodiny.

Lze tak očekávat, že RailTel právě z tohoto důvodu v dohledné době zakročí a bude tak další ze společností, které ve své síti pornografické stránky blokují. Letos tak učinily například společnosti McDonald’s či Starbucks (více u kolegů na Technetu).