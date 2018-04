Nadílka HTC: těšte se na Sirius, Wings, Touch Dual a Shift

Zatím posledním PDA telefonem z produkce HTC, který obohatil i zdejší trh, je HTC Kaiser a.k.a. TyTN II. První majitelé v diskuzích nikterak neskrývají své nadšení, pochvalu si toto zařízení zasloužilo i v naší recenzi. Kaiser se vedle královské výbavy chlubí i unikátní konstrukcí, která z něj během chvilky utvoří miniaturní notebook. Někomu však úplná vysouvací QWERTY klávesnice nemusí úplně sedět a spokojil by se s běžným alfanumerickým blokem. A právě takovým uživatelům je určen zbrusu nový HTC Touch Dual.

HTC Touch Dual nebo Touch Slide aneb příliš mnoho nejasností

HTC Touch, miniaturní komunikátor, jehož uvedení v ČR doprovázela velká reklamní kampaň, se tedy svého nástupce dočkal velmi brzy. A jaká vylepšení a novinky přístroj dříve označovaný jako Touch II přinese?

Po designové stránce se nezmění prakticky nic. Designerský tým totiž u původního Touche odvedl pravděpodobně dobrou práci a v duchu hesla “v jednoduchosti je síla“ vytvořil koncept, který se zákazníkům líbí. Zevnějšek tedy zůstane totožný, v útrobách zařízení ale nezůstane kámen na kameni.

Rozměrové proporce budou docela podobné, odměnou za vyšší tloušťku bude vysouvací alfanumerická klávesnice. Nový Touch bude také nepatrně těžší než jeho předchůdce. Ani další změny však bohužel nejsou vždy k lepšímu.

Srdcem zařízení je procesor Qualcomm s taktem rovných 400 MHz, který spolu s operační paměti velikosti 128 MB poskytne slušný hrubý výkon. Touch Dual je postavený na operačním systému Windows Mobile 6 Professional okořeněném o inovované uživatelské rozhraní TouchFLO (nově bude snazší úprava fotek).

FlashROM je servírována v porci 256 MB, uživatelská data přitom půjde ukládat i na microSD kartu. Dotykový displej s rozlišením 240 x 320 obrazových bodů nabídne při úhlopříčce 2,6“ o poznání jemnější rastr. Na zadní straně Touch Dual ukrývá objektiv dvoumegapixelového fotoaparátu.

Touch Dual je mimo PDA funkcí i telefon. Kromě podpory tří GSM pásem si s ním zavoláte i v místech pokrytí signálem UMTS na frekvenci 2100 MHz. Podpora datových přenosů GPRS a EDGE je samozřejmostí, počítat můžete i s HSDPA. Předběžné informace hovořily o vestavěném wi-fi, v oficiální tiskové zprávě však a této technologii není ani zmínka. Jistá je však podpora Bluetooth 2.0 s EDR a USB 2.0.

Další nejasností je také integrace satelitní navigace, která figurovala v předběžných specifikacích. V těch nejnovějších ale opět ani slůvko o GPS. Také označení novinky je diskutabilní. Jistě, oficiální zprávy novinku prezentují jako HTC Touch Dual. Je ale přinejmenším zvláštní poměrně honosný nápis “Touch Slide“ na zadní straně zařízení. Výraz slide přitom novinku s přihlédnutím k vysouvací konstrukcí vystihuje daleko lépe.

Zvláštní je také situace ohledně alfanumerické klávesnice – na jedné fotografii je běžné rozložení písmen (16 kláves), na snímku druhém se ale Touch Dual chlubí dvaceti tlačítkovou klávesnicí typu suretype QWERTY. Přitom se v Česku máme ještě tento měsíc dočkat verze s dvanácti tlačítky.

Která to nakonec bude, se necháme překvapit.

Technická specifikace HTC Touch Dual:

Název HTC Touch Dual Rozměry [mm] 55 x 107 x 15,8 Hmotnost 120 g Operační systém WM 6 Professional Procesor Qualcomm MSM 7200, 400 MHz RAM 128 MB FlashROM 256 MB Paměťový slot microSD Sítě Quadband GSM,UMTS Data GPRS,EDGE,UMTS,HSPDA Displej - rozlišení 240 x 320 px Displej - barvy 65 536 Displej - úhlopříčka 2,6" (66 mm) Wi-Fi ne ? GPS ne ? Bluetooth verze 2.0 Infraport ne Digitální fotoaparát 2,0 mpx Autofocus ne Videotelefonie CIF FM rádio ne Baterie 1 120 mAh

HTC S710 si při svém uvedení připsal hned dvě prvenství. První díky adoptování nové verze Windows Mobile 6 Standard. Vox, jak je S710 často označován, byl také prvním chytrým telefonem s vysouvací QWERTY klávesnicí ve stylu HTC Wizard nebo TyTN. S710 se stal modelem velmi úspěšným a tak na sebe jeho nástupce nenechal dlouho čekat.

Předně to je vzhled, který se velmi přiblížil již vzpomínanému HTC TyTN. Velmi líbivý je třeba kovově leštěný rámeček okolo 2,4“ QVGA displeje. Rozměry zařízení jsou velmi podobné, hmotnost se však zvýšila na konečných 150 gramů.

S710 nepatřil mezi ty nejsvižnější přístroje. Novinka by na tom měla být lépe. 400 MHz procesor a 64 MB operační paměti jsou velmi slušné parametry. Operační paměť Windows Mobile 6 v edici Standard ukousne odhadem čtvrtinu z 256 MB FlashROM. Rozšíření uživatelské paměti napomůže slot na microSD (Transflash) karty. Kromě přední VGA kamery k přenosu obrazu při hovorech je připraven hlavní fotoaparát, který pořídí fotografie velikosti nejvýše 1600 x 1200 obrazových bodů.

Telefonní modul bude podporovat GSM/GPRS/EDGE i UMTS a HSDPA. K bezdrátovým sítím se připojíte pomocí wi-fi modulu. Výbavu v oblasti dat a rozhraní uzavírá Bluetooth s podporou AD2P.

Technická specifikace HTC S730:

Název HTC S730 (Wings) Rozměry [mm] 51 x 105,8 x 19,4 Hmotnost 150 g Operační systém WM 6 Standard Procesor Qualcomm MSM 720, 400 MHz RAM 64 MB FlashROM 256 MB Paměťový slot microSD Sítě Quadband GSM,UMTS Data GPRS,EDGE,UMTS,HSPDA Displej - rozlišení 240 x 320 px Displej - barvy 65 536 Displej - úhlopříčka 2,4" (61 mm) Wi-Fi 802.11b/g GPS ne Bluetooth verze 2.0 Infraport ne Digitální fotoaparát 2,0 mpx Autofocus ne Videotelefonie VGA FM rádio ne Baterie 1 050 mAh

HTC P6500 aneb sonda do firemní sféry



Během následujícího čtvrtletí tohoto roku vstoupí na trh i HTC P6500 alias Sirius. Tento přístroj není na první pohled určený širokým masám uživatelů, naopak je koncipován jako ryze firemní přístroj. Rozměry zařízení nebudou nejmenší, čemuž napovídá 3,5 palcový dotykový displej s rozlišením 240 na 320 bodů.

Sirius je postaven na Windows Mobile 6 Pro a bude poháněn 400 MHz procesorem Qualcomm. Operační paměť bude mít velikost 128 MB, FlashROM pak velikost dvojnásobnou, jako bonus je připraven další 1 GB datového prostoru. Na zavalitém těle je dokonce integrována dvojice rozšiřujících SDIO/MMC slotů s plnou podporou High Speed karet (SDHC). Ta nejcitlivější data budou moci uživatelé chránit pomocí otisků prstů.



P6500 zastane funkci telefonu snad ve všech koutech planety, navíc se pochlubí i podporou EDGE a rychlého HSDPA. Pracovníci logistiky, kteří mají být typickými uživateli P6500, nepřijdou ani o integrované wi-fi, při služebních cestách zase využijí vestavěnou navigaci. Z dalších rozhraní je zastoupeno Bluetooth, infraportu byste se ale nedohledali. 3 Mpix fotoaparát má zabudovanou funkci čtení čárových kódů. Zajímavým řešením je také funkce "Remote wipe", která umožní okamžité vzdálené smazání všech dat v případě krádeže přístroje.

Technická specifikace HTC P6300:

Název HTC P6500 (Sirius) Rozměry [mm] ? Hmotnost ? Operační systém WM 6 Professional Procesor Qualcomm MS 7200, 400 MHz RAM 128 MB FlashROM 256 MB Paměťový slot 2 x SDIO/MMS (SDHC) Sítě Quadband GSM,UMTS Data GPRS,EDGE,UMTS,HSPDA Displej - rozlišení 240 x 320 px Displej - barvy 65 536 Displej - úhlopříčka 3,5" (89 mm) Wi-Fi 802.11b/g GPS ano Bluetooth verze 2.0 Infraport ne Digitální fotoaparát 3,0 mpx Autofocus ne Videotelefonie ne FM rádio ne Baterie 1 350 mAh Cena neznámá Další čtečka čárových kódů a otisků prstů

HTC Shift je vůbec prvním zařízením, který HTC škatulkuje jako “Mobile PC“. Že je slůvko “mobile“ opodstatněné, dokazují velmi příjemné rozměry zařízení, které se vyšplhaly na 209 x 129 x 25 milimetrů. Ještě příjemnější je však zpráva, že se hmotnost vešla pod jeden kilogram a tento mini notebook váží pouhých 800 gramů. Pravda, na nošení po kapsách to už nebude, ale přesto jsou fyzické proporce HTC Shift obdivuhodné.

Před nedávnem se objevily informace, že Shift nabídne hned dva operační systémy, poslední zprávy ovšem hovoří výhradně o Windows Vista Business. Je otázkou, zda si Vista vystačí s 800 MHz procesorem Intel a 1 GB RAM. V záloze bude připraven ještě procesor Qualcomm 400 MHz. Lahůdkou dozajista bude sedmipalcový dotykový displej s rozlišením 800 x 480 obrazových bodů. Jako datový prostor poslouží pevný disk s průměrem 1,8“ a datovým prostorem 40 nebo 60 GB.

Vysouvací klávesnice nabídne podobný systém vyklápění jako horká novinka HTC Kaiser. V oblasti dat a rozhraní je výbava doslova špičková – Shift komunikuje v GSM/UMTS pásmu a podporuje GPRS/EDGE i HSDPA přenosy. Nesmí chybět ani wi-fi normy 802.11 b/g a Bluetooth. Přední VGA kamera se bude hodit při videokonferencích. Na bocích přístroje najdeme také několik konektorů, konkrétně je to jeden USB 2.0 port, VGA výstup a 3,5 mm jack. Nedotknutelnost uložených dat zajistí čtečka otisků prstů. Výrobce se pyšní také obrovskou výdrží, kdy by měl Shift vydržet až 48 hodin v pohotovosti.

HTC Shift tak může být ideální volbou pro uživatele, kteří při sobě kromě komunikátoru neustále nosí i nějaký menší notebook, případně UMPC. Koupí HTC Shift by totiž díky vestavěnému telefonnímu modulu zabili dvě mouchy jednou ranou. Shift by měl vstoupit na trh ještě do konce letošního roku.

Technická specifikace HTC Shift: