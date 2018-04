Nadiktujte mobilu, co vás napadne. Androidy a iPhone už rozumí česky

Veškeré funkce kolem rozpoznávání řeči na mobilu se obvykle týkají jen angličtiny a dalších "velkých jazyků". Český Google ale od dnešního dne, u příležitosti svých čtvrtých narozenin, spouští českou verzí svého Hlasového vyhledávání. Telefon si nahraje vaše slova, pošle je na server a obratem se objeví text, který jste diktovali. Následně zobrazí výsledky na váš dotaz. Funkci můžete použít k rychlému hledání, v mapách, k výpočtům nebo třeba k psaní esemesky.

Vyhledávání počasí pomocí hlasu funguje velmi pěkně Výborné je vyhledávání hlasem v propojení s místními výsledky

České vyhledávání je zatím dostupné pro telefony Android 2.1 a 2.2, a skrze aplikaci Google Mobile App i pro iPhone. Další platformy si zatím musejí počkat.

Jak rozpoznávání češtiny funguje?

Jako jedni z prvních v Česku jsme mohli otestovat zkušební verzi hlasového vyhledávání na mobilním telefonu Nexus One. Funkce vyžaduje připojení k internetu (řeč je na text převáděna na serveru) a aktivovat ji můžete několika způsoby. Buď malým mikrofonovým tlačítkem na softwarové klávesnici, tedy kdykoli, když někam zadáváte text. Nebo lze využít přímo mikrofonové tlačítko na domovské obrazovce a spustit tak hlasové vyhledávání přímo.

Budeme upřímní, hlasové vyhledávání nás velmi příjemně překvapilo. Přesnost převodu řeči na text ještě není dokonalá, což je vidět ve "volném diktátu", ale při vyhledávání se rozpoznávání splete jen málokdy. V kombinaci s funkcemi vyhledávače se tak můžete rychle dozvědět konkrétní odpovědi na otázky týkající se míst, podniků, počasí, převodu měn apod.

Hlasového vyhledávání lze využít i při převodu měn nebo jednotek Kalkulačka funguje s omezeními, ne vždy jsou totiž rozpoznány operandy nebo čísla

Přestože to je zatím spíš úžasná hračka, je zřejmé, že už v tomto stavu je služba prakticky využitelná. Především u delších diktátů je ale zatím úspěšnost převodu mluveného slova zhruba poloviční či ještě menší. Ovšem při vyhledávání, kdy aplikace využívá statistiky dotazů a dokáže tak lépe odhadnout, na co se ptáte, jsme dostali zhruba 90 procent odpovědí správných.

Diktovat text můžete kdekoli, kde lze psát pomocí on-screen klávesnice Výsledky jsou ale o poznání horší - zde totiž algoritmus neumí vůbec předvídat, co chcete říci, a tak jsou rozpoznané věty často chybné.

Mobilní internet bude pohodlnější

"Počet přístupů na internet z mobilních zařízení překročil počet přístupů z počítačů," poukazuje na důležitost mobilního internetu Jaroslav Bengl, projektový manažer společnosti Google. Při používání mobilního internetu je podle něj velice limitující rychlost, se kterou je uživatel s to vyťukávat písmenka. Právě nutnost zadávat text ručně by měla nová funkce eliminovat.

"Na aplikaci Voice Search pracuje Google už několik let," uvedl Bengl. "Příprava české verze trvala několik měsíců, a kromě interního týmu programátorů se na ní podílelo i velké množství externistů." Bylo totiž potřeba získat obrovské množství vzorků. Hlasové ukázky nahrávali muži i ženy, a to jak v tichém prostředí tak na rušných místech. Cílem bylo vytrénovat rozpoznávání řeči tak, aby bylo použitelné pro co nejvíce lidí v co nejvíce situacích. Narozdíl od jiných systémů se zde totiž telefon netrénuje na váš hlas, jde o univerzální algoritmus. K vylepšování výsledků poslouží především uživatelská zpětná vazba a vzorky, z nich se totiž vyhledávač naučí poskytovat přesnější výsledky. "Potřebujeme zkrátka, aby tuto funkci používalo co nejvíce lidí," směje se Bengl.

Podle něj bude funkce zpočátku využívána třeba i k zábavě, pokusům a chlubení: "Je to výborná hračka. Manželka se mne už ptala, co do toho mobilu celé odpoledne říkám." Dalším vtipným použitím by prý mohlo být řešení hospodských sporů, vyhledávač vám totiž může posloužit i ve chvíli, kdy už prsty nejsou na klávesnici tak hbité.

Funkce má nicméně mnoho praktických využití, ať už jde o diktování textu ve chvíli, kdy jsou ruce zaneprázdněné, nebo k urychlení zadávání textu. Ještě důležitější je ale fakt, že české rozpoznávání řeči je prostřednictvím API k dispozici programátorům, kteří vytvářejí aplikace pro platformu Android. Není tedy pochyb, že se brzy dočkáme dalších zajímavých využití. V angličtině nabízí Google i Voice Actions, které umožňují telefon hlasem i ovládat, nejenom diktovat text. Informaci, že se pracuje i na české verzi tohoto rozšířeného ovládání, ovšem český Google ani nepotvrdil, ani nevyvrátil.