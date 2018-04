Nadělte pod stromeček multimediální mobil. Pořídíte ho už za dva tisíce

Pokud si z dnešní nabídky nevyberete, nezoufejte. V příštích týdnech vám přineseme další horké tipy. Můžete se tak například těšit na přehled dotykových mobilů a podíváme se i na nejlevnější telefony na našem trhu. Jako každý rok i letos ukážeme telefony, které bychom si pod stromeček sami rozhodně nenadělili.

Kvalitní fotoaparát - základ multimediálního mobilu

To, co bylo před pár lety luxusem, se dnes považuje za naprostý standard. Fotoaparáty se staly základní výbavou telefonů střední i nižší třídy. Najdeme je i v mobilech s cenou pod dva tisíce korun. Pokud to ovšem myslíte s fotografováním mobilem opravdu vážně, doporučujeme se poohlédnout po telefonech s vyšším, minimálně 5Mpix rozlišením fotoaparátu a také s funkcí automatického ostření, která má pro výslednou kvalitu fotografií velký význam.

U běžných kompaktních fotoaparátů je dnes standardem rozlišení 8 až 10 Mpix. Fotomobily jim jdou v tomto parametru hodně po krku a některé modely už toto i vyšší rozlišení nabízejí také. Snímky z kvalitnějších fotomobilů tak bez problémů dostačují pro zobrazení obrázků přes celou plochu monitoru nebo tisk fotografií v klasickém formátu.

Je třeba říci, že především díky optice mají stále klasické fotoaparáty nad mobily tak trochu navrch. Jenže mobil má u sebe každý téměř vždy, fotoaparát si naopak třeba na cestu do práce bere jen málokdo. A v mnoha případech je zachycení cenného momentu mnohem důležitější než absolutní technická kvalita fotografie.

Mezi nejlevnějšími telefony na našem trhu, které jsou vybaveny fotoaparátem, je standardem rozlišení VGA. To však najde své uplatnění jen při zobrazení fotografie na displeji telefonu nebo při vytváření multimediálních zpráv, pro tisk nebo zobrazení fotografie na počítači nejsou tyto snímky dostatečně kvalitní.

Mobilní telefony vyšší kategorie s cenou do čtyř až pěti tisíc korun pak dostačují většině běžných uživatelů, ne vždy to ovšem platí pro jejich fotoaparáty. S rozlišením VGA se zde již prakticky nesetkáme, standardem je rozlišení 1,3 až 3 Mpix. Některé modely nabízejí ale i 5 Mpix a také funkci automatického ostření. V případě dobrých světelných podmínek jsou tak jejich fotografie použitelné i pro běžný tisk ve formátu 10 x 15 cm.

Na samém vrcholu pak najdeme fotomobily s rozlišením 8 Mpix a na našem trhu najdeme i dva mobily s dvanáctimegapixelovým fotoaparátem.

Hudební přehrávač - pozor na dostatečnou kapacitu

Přehrávače hudebních souborů jsou dnes v mobilních telefonech velmi oblíbené a jen obtížně byste hledali na českém trhu telefon, který by tuto funkci nenabízel. Nabídka telefonů s MP3 přehrávačem je tak velmi bohatá a pryč jsou doby, kdy se hudebními funkcemi honosily jen telefony vyšších tříd. I za dva tisíce korun dnes seženete hudební telefon, který nabídne MP3 přehrávač a také dostatečnou kapacitu pro uložení hudebních souborů.

Právě dostatečná kapacita paměti je pro poslech hudby velice důležitá. Při výběru telefonu pro poslech hudby tak hledejte jen takové, které nabídnou dostatek místa pro uložení vašich oblíbených skladeb, ať už do vlastní paměti nebo na paměťovou kartu. Za minimum je dnes možné brát kapacitu kolem 1GB.

Tipy na multimediální mobily pod stromeček

To nejlevnější - cena do dvou tisíc

Sony Ericsson W205 je jednoduchý vysouvací hudební mobil ze známé řady Walkman. Nabízí základní výbavu, nechybí však povedený hudební přehrávač, který dokáže zobrazit i obal alba. K dispozici je i FM rádio s RDS a také fotoaparát s rozlišením 1,3 Mpix.

Cena: 1 800 Kč

Samsung S3110 je klasický telefon s 1,3megapixelovým fotoaparátem. Nechybí ani hudební přehrávač a FM rádio, jehož vysílání můžeme nahrávat.

Cena: 1 900 Kč

Nokia 5000 je vzhledově velmi povedený mobil, který nabízí 1,3Mpix fotoaparát, aktivní QVGA displej s podporou 65 000 barev a úhlopříčkou dva palce, Bluetooth 2.0, hudební přehrávač, e-mailový klient a FM rádio.

Cena: 2 000 Kč

S kvalitnějším fotoaparátem - cena do pěti tisíc korun

LG KU990 Viewty je sice starší, ale stále velmi dobře vybavený multimediální mobil. Za zmínku jistě stojí špičkový fotoaparát s rozlišením 5,1 megapixelu, který používá optiku Schneider-Kreuznach, a v neposlední řadě také povedený design.

Cena: 3 900 Kč

Nokia 6220 Classic je velmi nenápadný smartphone, který v poměrně malém těle schovává velmi zajímavou výbavu za přijatelnou cenu. Nechybí 5Mpix fotoaparát s automatickým ostřením, MP3 přehrávač, rádio ani GPS navigace.

Cena: 4 500 Kč

Samsung S7220 Ultra B je telefon klasické konstrukce s pětimegapixelovým fotoaparátem s automatickým ostřením a Power LED bleskem. Výbava zahrnuje i hudební přehrávač a FM rádio s RDS. S telefonem se dovoláme ve všech čtyřech pásmech GSM.



Cena: 5 000 Kč

Multimediální telefony pro náročné - cena nerozhoduje

Samsung M8800 Pixon je jeden z nejvýkonnějších fotomobilů současnosti. Může se pochlubit osmimegapixelovým fotoaparátem, rozměrným dotykovým displejem a možností nahrávat videa v rozlišení 720 x 480 obrazových bodů.

Cena: 7 500 Kč

Nokia N86 je smartphone s operačním systémem Symbian a bohatou výbavou - včetně wi-fi a GPS navigace. Jde o první přístroj výrobce s osmimegapixelovým fotoaparátem. Paměť o velikosti 8 GB lze rozšířit pomocí microSD karty až o dalších 16 GB.

Cena: 10 000 Kč

Sony Ericsson Satio je smartphone s operačním systémem Symbian S60. Jde zároveň o první mobilní telefon na světě vybavený fotoaparátem s rozlišením 12,1 megapixelu. Fotoaparát je samozřejmě vybaven automatickým ostřením a k dispozici je i žádaný xenonový blesk.

Cena: 15 000 Kč