Nad etikou v mobilním marketingu bude dohlížet asociace

O mobilním marketingu se v České republice spíše mluví, než abychom se setkávali s praktickými ukázkami, ale to se může velmi rychle změnit. Trh komunikace se zákazníky mobilních operátorů je totiž obrovský a pro mnoho firem bude stále aktuálnější propagace prostřednictvím textových nebo multimediálních zpráv.

Na to, aby podnikání v tomto oboru nezavdávalo podněty k vtipům na téma divoký východ chce dohlížet nově vznikající Asociace pro mobilní marketing. Jeden z jejich zakladatelů, Michal Zálešák, je členem mezinárodní Asociace mobilního marketinku (www.mmaglobal.com). Ze zkušeností této mezinárodní organizace chce čerpat inspiraci také česká Asociace.

Spam a ochrana osobních údajů

V oblasti mobilního marketingu jsou v současnosti aktuální dva problémy. Tím hlavním je zasílání nevyžádaných informací (spam), které je typické pro současnou elektronickou poštu. Textové zprávy pro zasílání spamu zatím zneužívány nejsou v takové míře, ale pokusů se objevuje stále více. Spamování přes SMS má jistou ekonomickou bariéru (textovka je většinou placená, bezplatné SMS brány nejsou pro posílání spamu efektivní; e-maily jsou zcela zdarma), ale přesto je do budoucna nutné zpřesnit zákony regulující reklamu a přinutit mobilní operátory ke spolupráci v potírání mobilního spamu. Což rozhodně nebude jednoduché, protože placený mobilní spam jim může zvednout příjmy.

Druhým, neméně důležitým problémem, je zajištění ochrany osobních údajů. Zákazník musí mít vždy možnost vědět, jak se do marketingové databáze dostal a musí mít jistotu, že její majitel s ní bude nakládat tak, jak to slíbil při registraci. Jde především o nepředávání dat třetím osobám a rychlého vymazání uživatele z databáze, pokud si to bude přát.

Existuje kodex mobilního marketingu

Asociace pro mobilní marketing na webových stránkách www.mkodex.cz zveřejnila Kodex mobilního marketing. Ten by měl být závazný pro všechny členy Asociace a inspirující jistě bude i pro firmy, které se rozhodnou zůstat mimo Asociaci, ale myslí to s podnikáním v tomto oboru vážně. Na webu věnovaném kodexu si mohou zákazníci prostřednictvím i postěžovat na chování členů. Je zřejmé, že Asociace může efektivně řešit jenom prohřešky členů, ale může také vyvíjet tlak i na členy.

Asociace plánuje spolupráci s dalšími spotřebitelskými organizacemi (především se Sdružením ochrany spotřebitelů) a oborovými asociacemi, což by mělo kromě zvyšování povědomí o kodexu přinést i jeho větší respektování. Je jasné, že těm nejotrlejším je jakýkoliv kodex, který jde nad rámec zákonů, naprosto ukradený a ze spotřebitelských organizací si nic nedělají. Asociace chce ale působit především na ty firmy, které o to stojí.

Důležitá je prevence

V nejbližší době se Asociace pro mobilní marketing zaměří na pořádání seminářů, kde bude vysvětlovat své fungování a existenci kodexu. Chce se také podílet na připomínkování s vytváření legislativy pro elektronické obchodování a marketing. Vedle této osvětové činnosti bude jistě také nutné přilákat do svých řad nejlépe všechny české mobilní operátory. Ti totiž mohou podobu mobilního marketingu u nás ovlivnit nejvíce.

V současnosti existují v České republice tři asociace zabývající se mobilními komunikacemi. Je to Asociace pro mobilní platby a Asociace provozovatelů mobilních sítí. Zatím poslední je Asociace pro mobilní marketing, která je jediná, za kterou výrazně nestojí žádný z mobilních operátorů, což je v českých podmínkách nezvyklé. Předpokládáme, že v budoucnu se Asociace pro mobilní marketing s některým mobilním operátorem začne spolupracovat mnohem intenzivněji než dnes.