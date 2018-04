Nad Českými Radiokomunikacemi je stále zataženo

Nejzajímavější částí Českých Radiokomunikací (ČRa) jsou jejich podíly ve dvou telekomunikačních společnostech – RadioMobilu a Contactelu. Kromě toho, že ČRa vlastní všechny televizní a rozhlasové vysílače v zemi, je spoluvlastníkem právě těchto „lukrativních“ firem. V Contactelu drží polovinu akcií, podíl v RadioMobilu je téměř čtyřicetiprocentní. I přesto se o privatizované „rádio“ žádná velká bitva nestrhla. Když česká vláda vloni v létě 51procentní podíl státu prodávala, dostala od dánsko-německého konsorcia Bivideon (tvořeného společnostmi Tele Danmark a Deutsche Bank) sotva sedm miliard korun.

Rozprodat a pryč

Cena, za kterou český stát radiokomunikace prodal, byla přinejmenším nečekaně nízká a zajímavá. Jenom hodnota podílu v mobilním operátorovi Paegas (ode dneška T-Mobile) je odhadována minimálně na dvacet miliard korun. Však také nový majitel brzy po svém nástupu naznačil, že s prodejem RadioMobilu a Contactelu tak trochu počítá. A pro zbytek firmy by chtěl Bivideon najít strategického investora. Právě o rozprodeji firmy a snížení základního jmění „rádia“ na jednu setinu se mělo jednat na mimořádné valné hromadě minulý týden v pondělí.

Na Kajmany

Investoři a akcionáři firmy sice s postupným prodejem majetku počítali a jako „odškodné“ očekávali výplatu dividend nebo odkoupení akcií od majoritního vlastníka. Program připravované valné hromady však pro ně znamenal doslova pohromu: základní jmění firmy by mělo být sníženo z více než 3 miliard na pouhých 30 milionů, RadioMobil a ostatní lukrativní majetek by měl být převeden do dceřinné společnosti České radiokomunikace Limited sídlící na Kajmanských ostrovech. To nejzajímavější zaznělo na konec: akcionáři by místo svých podílù v „původních“ ČRa dostaly akcie kajmanské firmy. Ty by však pro většinu českých podílníků byly bezcenné.

Po tomto oznámení vypukla na pražské burze panika - začal obrovský výprodej akcií a více než dvacetiprocentní pád kurzu. Až později vyšlo najevo, že valnou hromadu svolal minoritní (menší – použij co potřebuješ) akcionář, společnost Netla Management, který vlastní zhruba tři procenta akcií „rádia.“ Firmu oficiálně vlastní jistý kyperský občan Marios Vardas, ale v tisku se několikrát objevila informace o tom, že za Netlou stojí Pavel Tykač, šéf bývalé finanční skupiny Motoinvest, která jistou dobu ovládala dnes již zkrachovalou Agrobanku.

Chvíli klid, ale nejasno

Valná hromada se sice minulý týden protáhla z pondělního odpoledne až do hluboké noci a byla poměrně bouřlivá, ale o rozprodeji majetku ani převedení firmy na Kajmany se nerozhodlo. Spekuluje se, že Netla tím chtěla majoritního vlastníka (Bivideon) donutit, aby od ní akcie odkoupil. Nedávno se objevila ještě jedna zajímavá zpráva v souvislosti s ČRa: čistý zisk společnosti klesl na 809 milionů korun, zatímco v roce 2000 radiokomunikace vydělaly 14,7 miliardy čistého.

V samotném „rádiu“ nyní vše spěje k tomu, že vzniknou dvě samostatné divize – jedna vysílací, druhá telekomunikační. Přesto stále není jasné, jakým způsobem bude mezi podílníky rozdělen případný zisk z prodeje majetku. Co bude s ČRa dál se prostě zatím (oficiálně) neví...