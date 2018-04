Nač se můžeme těšit (ne)jen u U:fona – kolekce ZTE na CommunicAsia

Představovat českým uživatelům ZTE Corp. už asi není potřeba. Jeho model prodávaný jako Vodafone 225 se setkal s poměrně slušným prodejním úspěchem. Není se co divit, cena byla poměrně atraktivní, takže pro řadu uživatelů to mohla být zajímavá alternativa.

Ač se to z českého pohledu může zdát, ZTE Corp. není úplně miniaturní výrobce. Pokud jde o jeho obrat, patří rozhodně spíše k větším firmám. Z pohledu zákazníka trochu klame to, že se často jedná o tzv. OEM dodávky, takže se pak přístroje prodávají pod jinou značkou, tak jak je tomu například u Vodafone.

Navíc se jedná nejen o dodavatele telefonů, ale i technologií pro mobilní sítě – mimo jiné je dodavatel sítě U:fona, ale proslýchá se, že jedná i s dalšími českými mobilními operátory. Ostatně pokud jde o vývoj technologie LTE, tedy sítí čtvrté generace, patří právě tento výrobce k jeho velkým propagátorům.

Některé modely, mimo jiné elegantní slider určený pro Vodafone, představilo ZTE Corp. už v Barceloně. Pochopitelně jeho stánek nemohl chybět ani na výstavě CommunicAsia v Singapuru, kde je téměř na domácí půdě. Tomu odpovídal i velkoryse pojatý stánek, který snesl srovnání s mnohem proslulejšími značkami.

K vidění bylo několik nových terminálů. Ty se pohybují od těch úplně nejlevnějších s prakticky nulovou výbavou až po poměrně dobře vybavené přístroje, kterým nechybí ani HSDPA. Poměrně silné je ZTE i v CDMA sítích. Prozatím U:fonovi dodává jen síťové technologie a nikoli telefony, ale podle toho, co předvedlo v Singapuru, bychom se už brzy mohli u U:fona dočkat hodně zajímavých přístrojů.

K vidění byl mimo jiné docela pěkný bezdrátový "pevný" telefon, který by se jistě do portfolia našeho nejmladšího operátora hodil. Přirozeně všechna vystavovaná CDMA zařízení jsou určena pro síť na frekvenci 800 MHz, takže by se pro U:fona musela upravovat. To se ale děje se všemi U:fonovými přístroji, stejně jako například s modemy pro CDMA síť O2.

Čeho se v Česku nedočkáme

Jedním z úplně nejlevnějších modelů bude model A35+, v Česku se ho ale s téměř stoprocentní jistotou nedočkáme. Má totiž pouze 1,4“ černobílý displej a již v době uvedení modelu 225 ukazovaly výzkumy Vodafone, že o černobílý model by na našem trhu nebyl zájem.

Teoretickou šanci by tedy až měl model A36+, který má displej barevný. Ale ani na něj bychom si nevsadili.

Pravda je, že není mnoho věcí, kterými by tyhle telefony mohly uživatele upoutat. Snad jen tloušťka pouhých 12 mm a váha příjemných 64 gramů (A36+ je o gram těžší).

Zaujmout by mohlo být i FM rádio či velmi jednoduché menu.

ZTE A37 – když chcete jen telefonovat

K nejlevnějším přístrojům na trhu bude bezesporu patřit i A37, příjemně malý přístroj s rozměry 101 x 45 x 13 mm, vážící příjemných 80 gramů. Designově nejde o žádný velký výstřelek, ale na druhou stranu je to telefon, který neurazí. Navíc dílenské zpracování nebylo úplně špatné, přístroj vypadal kompaktně a klávesy reagovaly velmi přesně. Navíc byly dostatečně velké, aby se na nich dalo psát celkem pohodlně.

Oproti již zmíněnému modelu Vodafone 225 nabídne ovšem A37 i něco navíc. Displej zůstal pasivní (CSTN), stejně jako jeho rozlišení (128 x 128 bodů) a počet zobrazených barev (65 tisíc). Na zadní straně už ale na uživatele vykoukne objektiv VGA fotoaparátu, a tak se k SMS přidaly i MMS. Navíc nabídne už i podporu GPRS, takže v telefonu nechybí WAP prohlížeč a přibyla možnost stahovat obrázky i vyzvánění.

ZTE A931 – nedbalá elegance

Dalším z důkazů, že i levný telefon může vypadat dobře, je poměrně elegantní slider označený jako A931. Tenhle telefon byste určitě na první pohled tipovali trochu výše. Displej je o něco větší, má úhlopříčku 1,8 “, a tak se zvýšilo i rozlišení na 128 x 160 bodů. Pořád jde ale o pasivní displej, takže nás trochu překvapilo, že výrobce udává výdrž jen nějakých 150 hodin stand-by nebo 240 minut hovoru.

Kromě příjemných rozměrů toho už ale tenhle přístroj mnoho nenabídne. Dílenské zpracování je poměrně slušné a vysouvací mechanismus nevypadá nějak zranitelně. Trochu nás ale zklamala klávesnice, na klávesách v jedné řadě mohou mít někteří uživatelé trochu problémy. Také klávesy pro příjem a ukončení hovoru na čtyřsměrném kolečku nebyly úplně prakticky umístěné. Na trhu by se měla objevit jak verze s FM rádiem, tak bez něj – podle požadavků zákazníků.

ZTE A139 a A612 – véčka pro šetřílky

Všem zákazníkům, kteří před klasickou konstrukcí nebo sliprem dají přednost véčku, má ZTE připraven model A139. Ten už nabídne podporu WAP 2.0, takže mu pochopitelně nechybí ani podpora GPRS. Navíc může být variantně vybaven buď VGA nebo 1,3Mpx foťákem, což už vypadá o něco zajímavěji.

Dokonce nabídne dvojnásobný počet hlasů polyfonního vyzvánění – zatímco předchozí modely mají jen 16 hlasů, A139 jich přehraje 32. Rozměry (93,5 x 47 x 14,5 mm) i váha (80 g) zůstávají příjemné. Telefon nevypadá nijak luxusně a připomíná pár let staré motoroly, dílenské zpracování je ale opět poměrně slušné. Pohodlí ovládání bude ale možná trochu chybět vnější displej na horním víku.

Levnější variantou pak bude model A612, kterému fotoaparát chybí úplně a uživatelé se také budou muset spokojit jen s šestnáctihlasou polyfonií. I u tohoto modelu nepředpokládáme, že by se dostal na český trh.

ZTE i766 – pro televizní fanoušky

Důkazem toho, že ZTE nejsou jen levné a úplně hloupé přístroje, je model i766, jehož největší předností je integrovaný DVB-T přijímač umožňující sledovat na mobilu pozemní digitální vysílání. To sice není optimalizováno pro příjem na mobilních zařízeních jako DVB-H, ale zase nabízí už poměrně slušné pokrytí. Není tedy vyloučeno, že i naši operátoři nakonec raději sáhnou po tomto kompromisu. Zvlášť, když jeden z nich už má vlastní multiplex.

Kromě televize nabídne tenhle zajímavě vypadající telefon i přehrávání hudby (MP3) a videa (MP4). Součástí dodávky by mělo být i dálkové ovládání a také zabezpečení proti odcizení (to nám bohužel na stánku nebyli schopni blíže popsat). Pochopitelně nechybí podpora GPRS, ale ani bluetooth. Data lze ukládat na MicroSD kartu.

Přístroj nabídne poměrně velký 2,4“ displej s rozlišením 240 x 320 bodů a 262 tisíci barev. Displej nás navíc příjemně překvapil vysokým jasem a kontrastem. Zadní straně přístroje pak dominuje velký a hlasitý reproduktor, doplněný 1,3Mpx fotoaparátem.

Trochu zvláštní je klávesnice, která je hodně podřízena pohodlnému ovládání televize. Na rozmístění tlačítek si tak bude třeba trochu zvykat. Vzhledem k rozměrům displeje jsou odpovídající i rozměry 106 x 51 x 16,5 mm, stejně jako přesně 100 gramů váhy.

ZTE F912 – televize doporučená Evropskou komisí

Jak čtenáři Mobil.cz dobře vědí, Evropská komise doporučila operátorům v EU jako technologii pro mobilní televizi DVB-H. I na tento případ je ovšem ZTE připraveno, takže pokud se tedy čeští operátoři nakonec pustí do mobilní televize, mohli bychom se dočkat zajímavého modelu s otočným displejem, který dostal označení F912.

Véčkový telefon má rozměry 102,2 x 51,6 x 21 mm a váží 120 gramů. Je vybaven dvěma displeji, hlavní má úhlopříčku 2,2 “ a jde o aktivní TFT displej s rozlišením 240 x 320 bodů a 262 tisíci barev. Vnější displej je 1“ OLED.

Kromě DVB-H nabídne telefon i přehrávání videa ve formátech MPEG4, H.263 a H.264, stejně jako hudbu ve formátu MP3 a AAC+. Obojí může být uloženo na paměťové kartě MicroSD společně s fotografiemi, opět může být přístroj osazen buď VGA nebo 1,3Mpx fotoaparátem. Nechybí ale ani podpora Javy, bluetooth či USB port.

Kromě multimédií uložených na paměťové kartě si ale hravě poradí i se streamovaným videem. Pro tento příklad nabízí opravdu luxusní paletu mobilních datových připojení zahrnujících GPRS, EDGE, 3G, ale i HSDPA rychlostí až 7,2 Mb/s. Pravda, v Česku bychom si stejně HSDPA moc neužili, i ten jediný operátor si stěží poradí se čtvrtinovou rychlostí. Ti zbylí se pro jistotu do 3G ani nepouštějí.

Něco pro U:fona – CDMA telefony ZTE C332 a ZTE X195

Pro CDMA síť byly k vidění telefony, které by mohly přesně zapadnout do strategie čtvrtého českého mobilního operátora, tedy U:fona. Oba telefony jsou určeny pro síť CDMA 1x RTT, tedy pro tu, kterou U:fon používá pro své telefonní služby. Model C332 je určen pro síť 800 MHz, X195 pro síť 1 900 MHz. Jak už jsme řekli, pokud by se u U:fona měly objevit, musel by je výrobce upravit na 410 až 430MHz síť používanou U:fonem. To by ale neměl být problém.

Model C332 je poměrně elegantní stříbrný telefon s rozměry 104 x 46 x 13 mm a vahou 70 gramů. Na první pohled se téměř neliší od nejlevnějších GSM modelů. Podobně jako levnější modely z GSM řady, i C332 má pasivní CSTN displej s 65 tisíci barev. Nabídne možnost stahování tapet a vyzvánění, dvaatřicetihlasou polyfonii, hlasitý odposlech, stopky, dvě hry a telefonní seznam s kapacitou 500 kontaktů.

To u modelu X195 se bude muset uživatel spokojit jen s 200 kontakty, ovšem každý může mít až 6 položek. Vyzvánění je pouze šestnáctihlasé, telefon je ale o něco menší (100,2 x 43,3 x 13,6 mm). Displej je opět pasivní a pracuje v rozlišení 128 x 128 bodů a 65 tisíci barvami. Volitelně bude X195 nabízen i ve verzi s FM rádiem.

ZTE ZXG10 – volejte si doma zadarmo

V poslední době mluví mobilní operátoři stále častěji o službách, které umožní uživatelům přechod mezi domácí pevnou linkou a mobilní sítí. Něco podobného už nabízí například O2 v Německu, kde po přihlášení do BTS v místě svého bydliště můžete na svém mobilním telefonu přijímat hovory z pevné linky a naopak.

Postupně se objevují i malé domácí BTS, tzv. Micro Cell. Tu budete mít umístěnou přímo doma, podobně jako směrovač pro připojení k internetu. Podobu domácí BTS jsme si mohli prohlédnout i na stánku ZTE. Zajímavé je, že BTS může být připojena k síti i pomocí datového připojení, jednoduše si tak můžete "dokrýt" vlastní byt v případech, kdy máte doma mobilní signál slabý.

Výhodou samozřejmě je to, že pokud jste přihlášeni na stejnou BTS, voláte si mezi sebou zdarma. Vaše mobilní telefony tak mohou fungovat stejně, jako byste měli domácí telefonní ústřednu. A pochopitelně, můžete na nich přijímat i hovory směřující na domácí pevnou linku. K domácí BTS dodává zatím ZTE jeden typ přístrojů, na CommunicAsia byla k vidění varianta pro největšího světového operátora, tedy China Mobile.

Cenově zajímavá alternativa

Je pravděpodobné, že s částí modelů ZTE Corp. se v Česku nesetkáme. Na druhou stranu, podle informací ze zdrojů blízkých českému Vodafone, panuje u tohoto operátora se spoluprací se ZTE poměrně velká spokojenost. Už nyní jsou naplánovány další modely ZTE, které se objeví pod značkou Vodafone i u nás. Není vyloučeno, že se to bude týkat i některých modelů představených letos v Singapuru.

Navíc ZTE v Česku loni otevřelo oficiální zastoupení a je poměrně aktivní ve vyjednáváních s operátory o dodávkách infrastruktury pro mobilní sítě. Jde především o 3G, které je v Česku doslova tristní. Navíc nám zástupci českého ZTE opakovaně potvrdili, že s některými modely se chystají i na volný trh. Takže uvidíme, třeba televizních mobilů u nás prozatím mnoho není.