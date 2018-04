Nablýskaný pracant se hlásí do služby – recenze Nokia E71

Rok s rokem se opět sešel a dnes máme před sebou dalšího zástupce série E, která se vyznačujete zejména QWERTZ klávesnicí, operačním systémem Symbian S60 a především pracovním nasazením. Jako samozřejmost se bere podpora Wi-Fi, sítě třetí generace a velice decentní vzhled. Zkrátka Nokia sází po modelech E61 a E61i opět na jistotu.

Skloubení tradičního vzhledu telefonu s QWERTZ klávesnicí je totiž čím dál tím víc populárnější a někteří uživatelé dávají tomuto řešení přednost před vysouvací klávesnicí, která jenom přidává na tloušťce zařízení. Toho se však Nokia E71 nemusí ani v nejmenším bát a perfektní linii ještě více podtrhuje fakt, že snese více než hrubé pracovní zacházení.

Dnes recenzovaný přístroj a jeho dva nejbližší konkrenci SE P1i s dotykovým displejem a Motorola Q9q s Windows Mobile.

Stručná charakteristika: Výborně vybavený telefon, který ještě lépe vypadá, se hodí především pro pracovně vytíženejší uživatele. Nezklame však ani mimo práci.

Vzhled a konstrukce – láska na první pohled

Jestliže mohl někdo označit Nokii E61i za nevzhledného tlouštíka, u modelu E71 by mu to prošlo pouze těžko. Oproti předchůdci ztratila Nokia E71 skoro centimetr v pase a je lehčí bezmála o 25 gramů. Změna velikosti kabátku si však vyžádala oběti především na QWERTZ klávesnici a úhlopříčce displeje, o čemž bude řeč později. I odtučňovací kůra mohla mít lepší výsledky nebýt kovových dílů.

V tomto případě by to bylo však spíše na škodu a chromované rámování displeje a celkový svěží vzhled si zamilujete na první pohled. Pozornost si rozhodně zaslouží i zadní kovový kryt baterie, na kterém jsou zřetelné drobné důlky vyrovnané do čtvercové mřížky. Jejich pravý účel je zřejmý až při bližším pohledu. Teprve tehdy totiž zjistíte, že opticky zčásti eliminují na hladkém povrchu obvykle velmi znatelné otisky prstů. Těch se však jinak než hadříkem nezbavíte, pokud jde o celou přední stranu.

Za zmínku stojí IrDA port ukrytý na levém boku , dvojice slotů pro microSDHC paměťovou kartu a tradiční microUSB konektor. Bohužel stejnou míru prozíravosti neprojevili vývojáři při osazování pravého boku telefonu nepříliš rozšířeným 2,5mm jackem. Pro úplnost dodáváme rozměry 114 x 57 x 10 mm a Nokia se dokonce chlubí, že model E71 je nejtenčím mobilem s QWERTZ klávesnicí na trhu. Hmotnost činí snesitelných 127 gramů.

Klávesnice a ovládání – spousta drobností

Kromě povrchové úpravy je hlavní změnou E71 oproti staršímu modelu E61i zúžení telefonu a tím pádem i části vyhrazené pro QWERTZ klávesnici. Mezi jednotlivými tlačítky již nejsou tak velké mezery a psaní je o něco méně pohodlnější. Vývojáři si však s tímto problémem dobře poradili a jednotlivá tlačítka mají lehce vypouklý tvar. Přestože jsou tedy klávesy na sobě více namačkány, nedochází prakticky k žádným překlepům. S klasickou alfanumerickou klávesnicí se E71 nedá vůbec srovnávat a psaní delších textů nečiní žádné obtíže.

Nedostatek místa se však netýká tradičních kontextových tlačítek, které si pro sebe ukořistily dostatečnou plochu pod displejem. Vévodí jim tradiční čtyř směrné tlačítko známé z mnoha jiných přístrojů této značky.

Nokia E71 obsahuje Symbian 9.2 S60 3rd Edition, Feature Pack 1. Díky použitému širokoúhlému displeji to může vypadat, že položky menu jsou jinak uspořádány oproti klasickým chytrým telefonům S60. Zdání však klame a vše je při starém. Tedy snad kromě několika drobností jako je dvojitá pohotovostní obrazovka, kdy můžete libovolně přepínat například mezi pracovním vzhledem spolu se zobrazením nadcházejících událostí a třeba soukromým vzezřením, kdy se na displeji bude vyjímat odvážnější fotografie. Bohužel přepínání mezi těmito režimy není automatické a musíte použít drobnou ikonu na displeji.

Displej a výdrž baterie – jediná slabina

Menší rozměry si vybraly svojí daň i na displeji, který má úhlopříčku pouze 2,36 palce oproti Nokii E61i s 2,8 palci. Stále se jedná o velmi úctyhodná čísla a ani po čtení delších textů vás nebudou bolet oči. K displeji dodáváme, že i při použití na dnešní dobu již průměrných 320x240 pixelů je zobrazení velmi jemné. A stejně pozitivně lze hovořit o čitelnosti na přímém slunečním světle.

Velkou slabinou Nokie E71 je však výdrž baterie, která se ani při velmi slabém provozu nevyškrábala přes hranici tří dní. Pokud jsme začali přístroj více používat, telefonovali jsme zhruba patnáct minut, odeslali několik emailů a poslechli dvě hodiny hudby, E71 se s námi rozloučila už po necelých dvou dnech. Přidejte ještě na baterii náročnější datové přenosy a budete přístroj dobíjet budete prakticky každý den.

Telefonní seznam a zprávy – bez chyby

Přítomnost operačního systému Symbian S60 dává už předem najevo, že v této kategorii Nokia E71 nezaváhá. Telefonní seznam není prakticky nijak omezen a ke každému kontaktu můžete přidávat nepřeberné množství údajů. Potěší zejména možnost vyhledávat kontakty přímo z pohotovostní obrazovky, jak to již dlouhou dobu umí přístroje s Windows Mobile. Příkladná synchronizace s počítačem je základním stavebním kamenem každého pracovního přístroje a E71 není výjimkou.

Slovo proti nemůžeme mít, co se týče zpráv, u nichž se poctivě zobrazuje počet již napsaných znaků a údaj, do kolika částí bude SMS rozdělena. Ani emailový klient nepostrádá nic z klasické výbavy a dokáže například v pravidelných intervalech stahovat hlavičky nebo celé zprávy včetně příloh. Potěší automatická konfigurace emailového účtu. Škoda jen, že jsme v nabídce telefonu neobjevili možnost přepnout QWERTZ klávesnici na QWERTY variantu.

Organizace času – nezapomenete na nic

Kalendář s podrobnými údaji o každé události a trojici náhledů čekal asi každý. Nokia však k tomuto ještě využila potenciál širokoúhlého displeje a společně s měsíčním náhledem se ukazuje v pravé části displeje program na konkrétní den. Není již tak třeba pokaždé rozklikávat daný den. Stejnou funkci najdete i u Nokie E66, kdy se tyto údaje zobrazují ve spodní části měsíčního náhledu.

Nokia E71 podporuje prakticky všechny datové přenosy včetně EDGE, Wi-Fi a sítí třetí generace včetně HSDPA. Vestavěný internetový prohlížeč z produkce Nokie si poradí s Flash a zabezpečením SSL. S okolním světem se mimo výše zmíněného připojíte pomocí Bluetooth a IrDA, které vídáme u mobilních telefonů čím dál méně častěji.

Z kancelářských aplikací stojí za zmínku sada nástrojů QuickOffice podporující dokumenty vytvořené v aplikacích Word, Excel, PowerPoint a to včetně jejich úpravy. Nechybí ani prohlížeč PDF, čtečka čárkových kódů, globální vyhledávání v rámci telefonu a převodník „všeho na všechno“.

Novinkou je integrovaná GPS, která v základní podobě dokáže určit vaši polohu a nadmořskou výšku. V telefonu jsou nainstalovány Nokia Maps, které se však pro zobrazení náhledů potřebují připojovat k internetu. Naštěstí si je lze stáhnout z domova pomocí Nokia Map Loaderu. Citlivost signálu GPS hodnotíme velmi dobře a pokud nepočítáme první spuštění, nalezení satelitů trvalo pouze několik sekund.

Zábava – tradiční sestava

Dokonce i po práci vám Nokia E71 může být dobrou společnicí. Hudební přehrávač si poradí s tříděním podle interpreta, žánru či názvu skladby. K integrovanému FM rádiu s RDS se jistě budou hodit přibalená sluchátka. Nechybí ani přehrávač videa či flash animací. Pokud by přeci jenom něco chybělo, můžete využít velmi rozsáhlé nabídky aplikací pro Symbian.

Fotoaparát s rozlišením 3,2Mpix a automatickým ostřením hodnotíme pouze průměrně. Podobné výkony totiž podávaly už přístroje o dva roky starší a jejich snímky nebyly jakoby zahaleny v mlze. Na druhou stranu fotoaparát si dobře poradil s ostrostí a obecně s možnostmi nastavení. Oproti dříve proklamovaným informacím umí Nokia E71 nahrávat video pouze v rozlišení QVGA o patnácti snímcích za minutu.

Závěr – výměna koruny