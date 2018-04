Nabit.cz opět ožil

Český server Nabit.cz , rozesílající loga na mobilní telefony, již znovu funguje. Od začátku roku 2001 byl jeho provoz pozastaven kvůli probíhajícím úpravám a modernizaci. Přestavba skončila a nyní je opět možné nechat si poslat logo na svůj mobilní telefon. Bohužel, zvětšení kapacity a další úpravy zřejmě nebyly levné, a tak už více nebude zasílání log zadarmo. Za každé logo ovšem zaplatíte jen dvě koruny. Jak?

K zpoplatnění služby se vyjádřil Ondřej Rybín z Nabit.cz takto: „Paradoxně s rostoucím zájmem uživatelů, bezkonkurenčním počtem unikátních hostů, počtem odeslaných log, zobrazených stránek a všemožných údajů na měření návštěvnosti stránek nedocházelo k nárůstu objednávek reklamní plochy na našem serveru. Proto jsme se ocitli před rozhodnutím - omezit množství zasílaných log, nebo zavést poplatky za služby. Rozhodli jsme se pro druhé.“

V současné době vládne server Nabit.cz kapacitou 12 500 odeslaných log denně na každého operátora, což celkem činí 37 500 log. Zasílání na každého operátora zajišťuje zvláštní terminál, který využívá přímo služby toho operátora, do jehož sítě je logo zasíláno. Celková kapacita hardwarového řešení, kterým Nabit.cz disponuje, je 200 000 odeslání denně, v případě nutnosti je možno jít až na 400 000. Doručení by mělo nyní probíhat v rámci několika minut a měly by tak odpadnout překvapivé SMS, přicházející deset i více dnů po objednání loga.

Pro snazší vyhledávání log byla také zavedena klíčová slova. Sice ještě nejsou všechny loga popsána, ale jakmile se tak stane, usnadní klíčová slova orientaci ve velkém množství log. Vybavení serveru umožňuje také zasílání vyzváněcích tónů, ale podle zástupců Nabit.cz je třeba nejprve „vyřešit problém autorských práv“. U jednotlivých služeb je možné zpětně kontrolovat všechny činnosti, za které platíte. Můžete si ověřit, zda systém přijal váš požadavek, jestli byl již vyřízen.

Platba ze služby probíhá pomocí sytému I Like Q, elektronické peněženky. Do té je třeba poslat z libovolného účtu peníze, abyste s ní mohli následně na internetu platit. Více o tomto systému naleznete na stránkách I Like Q.

Nový Nabit.cz je tedy na světě. Je připraven na velký nápor zájemců o loga. Bude se ovšem takový nával skutečně konat? Mnoho lidí jistě placení za službu odradí a ti raději zamíří na stránky, kde si sice počkají déle, ale neutratí ani korunu. Také nutnost založit si peněženku I Like Q málokdo uvítá. Pokud ovšem služby dosáhnou slibované kvality, spolehlivosti a rychlosti, mají i jako placené šanci najít si dostatek příznivců.