Nabijte si Nokii ze svého počítače

Nabíječka do počítačové zásuvky PS2 je nenápadný doplněk pro váš mobilní telefon, který oceníte především při práci na počítači s telefonem a zejména chybí-li vám klasická nabíječka nebo volná zdířka, kam by se dala připojit k elektrické síti. Výhodou peesdvojkové nabíječky je především její nízká cena a přídavný port pro myš, klávesnici, nebo jiné zařízení k počítači s konektorem PS2.

Použití nabíječky je jednoduché. Máte-li plně v počítači obsazeny PS2 porty, vyjmete z něj jedno zařízení (často myš, případně klávesnici), připojíte nabíječku, do jejíž volné zásuvky konektor tohoto hardwaru připojíte. Pak už nezbývá než propojit nabíječku s telefonem, který po chvilce, za předpokladu, že máte zapnutý počítač, začne indikovat nabíjení. V našem krátkém testu jsme používali PS2 nabíječku pro telefony Nokia, konkrétně jsme nabíjeli Nokii 6210. Telefonu trvalo delší dobu, než rozpoznal, že je propojen s nabíječkou a že do něj proudí energie, než je běžné u klasického adapteru. Celkem podstatným nedostatkem této alternativní nabíječky je doba jejího nabíjení, která byla téměř jednou tak dlouhá, než jsme zvyklí s normálními nabíječkami. Jestliže se klasickým adapterem telefon nabíjí 2,5 až tři hodiny, PS2 nabíječka potřebovala k nabití baterie typu Li-Ion asi 5,5 hodiny. Jiný způsob nabití se také projevil na době trvání, za kterou telefon energii z baterie spotřeboval. Mobil se vybil pokaždé v průměru o 6 - 8 hodin dříve. Je jasné, že na této výdrži má největší vliv počet uskutečněných hovorů a kvalita signálu.

Výhody PS2 nabíječky se hledají těžko. Jednou z nich je bezesporu její cena. V internetových obchodech je možné ji sehnat za cenu okolo padesáti korun a to, když uvážíme, že klasické nabíječky stojí od 150 korun více, je velmi zajímavá suma. PS2 nabíječka je dalším produktem pro vás, kteří si děláte sbírku alternativ nabíjení telefonů. Je-li v mobilním světě místo pro nabíječky na kliku, na kolo, na 9V baterii, solární a další, určitě si svůj prostor najde i nabíječka do zásuvky PS2. Je to levná věcička, která neuškodí a určitě někoho potěší.