Nabíjení už nebude problém. Na 80 procent se baterie dobije za 35 minut

Zvyšování kapacity baterie u smartphonů a tabletů brání snaha výrobců minimalizovat jejich rozměry a především tloušťku. Ačkoli tak najdeme několik modelů s 4 000 nebo 5 000mAh akumulátory, jsou to spíše pověstné výjimky potvrzující pravidlo. Reálně výdrž baterie u smartphonů přinejlepším stagnuje. Co uspoří modernější a úspornější procesor, to totiž většinou zkonzumuje větší a jemnější panel.

Technologii rychlého nabíjení vídáme především u špičkových smartphonů, již brzy by se však mohla týkat i telefonů střední třídy. Alespoň tedy těch, které bude pohánět některá čipová sada značky Qualcomm.

Dnes používaný systém Quick Charge 2.0 umí dobít baterii do 60 procent kapacity do půl hodiny. Quick Charge 3.0 se nejprve objeví u smartphonů, vybavených chystaným Snapdragonem 820, jehož hlavní misí bude napravit svým přehřívajícím se předchůdcem pošramocenou pověst.

Třetí generace bude nabíjet o 38 procent efektivněji než generace druhá. To znamená, že by se 80 procent kapacity akumulátoru dobilo během 35 minut. Novinkou je implementace inteligentního algoritmu Negotiation for Optimum Voltage (NOV), který si umí v každém okamžiku vyžádat optimální dobíjecí napětí. Zvýšil se také jeho rozsah, ve kterém je nabíjení možné a to mezi 3,6 a 20 V v 200mV intervalech.

Důležitá je také zmínka o ochraně akumulátoru, k němuž má být rychlé dobíjení, a tedy vyšší nabíjecí napětí, šetrnější než dříve. Maximální počet dobíjecích cyklů by se tak neměl snížit. Zajištěna je zpětná kompatibilita s předchozími verzemi, kromě nového USB Type-C se počítá i s různými proprietárními konektory.

Quick Charge 3.0 bude součástí nejnovějších čipových sad, konkrétně Snapdragonu 820, 620, 618, 617 a 430. Několik z nich Qualcomm představil tento týden. První smartphony a tablety poháněné některým z uvedených čipsetů budou ale uvedeny nejdříve začátkem příštího roku. Do té doby tak technologii Quick Charge 3.0 v praxi bohužel nevyzkoušíme.