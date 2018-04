Nabíječka ze svíčky a kastrolu vypadá jako podvod, ale funguje

Kromě klasického nabíjení máte několik možností jak mobil udržet v provozu. Vedle vcelku standardního řešení, jakým jsou powerbanky, tedy záložní baterie s velkou kapacitou, můžete využít i některé alternativní metody.

Jednou z nich je právě Candle Charger. Ten umí vyrobit dostatek elektřiny k nabíjení vašeho smartphonu použitím speciální nádoby na vodu ohřívané svíčkou. Tohoto procesu docílí pomocí termoelektrických modulů, které využívají teplotní rozdíl dvou vodičů k vytvoření energie. K tomu je využíván teplotní rozdíl ohně svíčky a postupně ohřívané vody.

Voda hraje v tomto procesu velice specifickou roli. V nádobě nad svíčkou by jí mělo být vždy zhruba 150 mililitrů a pro plynulé nabíjení ji musíte každých 30 minut vyměnit (pro udržování rozdílu teplot). Výrobce uvádí, že pokud vodu budete měnit každých 10 minut, účinnost nabíječky se ještě zlepší. Naopak svíčka dodávaná výrobcem by měla vydržet až šest hodin, ačkoliv je samozřejmé, že stačí jakákoliv, kterou najdete doma a vejde se do stojanu.

Ačkoliv je tato poměrně rozměrná nabíječka celá z hliníku, váží jen zhruba 300 gramů. Navíc se dá rozložit na několik kusů a pohodlně skladovat či přenášet.

Výrobce této nabíječky propočítal, že životnost svíčky vydrží na nabití dvou telefonů, které mají baterie s kapacitou do 2 000 mAh, tedy každý se bude nabíjet tři hodiny. Jelikož má tato nabíječka standardní USB port, samozřejmě je možné pomocí něj nabíjet i celou řadu jiných přístrojů – fotoaparáty, tablety, navigace a jiná malá zařízení s USB.

Candle Charger by se měl začít prodávat v prosinci tohoto roku za cenu 99 dolarů, tedy v přepočtu necelých 2 500 korun. Kickstarterová kampaň je sice stále ještě aktivní, ale hranice potřebných 30 tisíc dolarů (740 tisíc korun) pro úspěšné financování projektu už překonala.

Mimo nabíjení mobilu také výrobce uvádí, že se nádobka s vařící vodou samozřejmě hodí i na vaření či přípravu čaje.