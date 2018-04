Nabíjení mobilu stojí 7 Kč za rok, neodpojená nabíječka skoro nic

Nechávání přístrojů v nabíječkách, případně samotných nabíječek v zásuvkách, stojí každou britskou domácnost 60 dolarů ročně, tedy skoro 1 200 korun. Studii provedla společnost E.ON. Redakce Mobil.cz zjistila, že tato čísla se zřejmě týkají takřka ze sta procent jiných přístrojů (notebooků, tabletů atd.) než mobilních telefonů. Celoroční provoz mobilu totiž v ČR přijde na částku naprosto zanedbatelnou.

S prosbou o přesné měření jsme se obrátili na paní Zuzanu Lisou z Centra energetického poradenství PRE. Spotřebu měřila na moderním dotykovém smartphonu bez klávesnice značky Nokia. Nejprve změřila nabití zcela vybitého telefonu do plné kapacity baterie (do "pípnutí" telefonu jako plně nabitého). Trvalo to 1 hodinu 30 minut a spotřeba byla 0,004 kWh.

Následně bylo ještě změřeno ponechání nabitého telefonu v nabíječce 24 hodin, ale spotřeba byla neměřitelná, přístroj ukázal 0,000 kWh. K podobnému výsledku odborníci z centra došli, když nechali v zásuvce nabíječku bez telefonu. Zdá se tedy, že známá hláška "šetřete energií, vypojte nabíječku", která na mnoho z nás vyskočí po skončení nabíjení telefonu, je v podstatě bezpředmětná. Některé druhy starších nabíječek mohou jistou nepatrnou spotřebu vykazovat, ale jedná se každopádně o haléře ročně. I tak je ovšem samozřemě lepší nabíječku ze zásuvky vytahovat, ale spíše kvůli její životnosti.

Zuzana Lisá pro Mobil.cz ještě spočítala, že pokud budeme telefon nabíjet denně, což je u moderních smartphonů nutností, vyjde jeho roční spotřeba v sazbě D02 (domácnost bez nízkého tarifu, tj. bez vytápění a ohřevu vody na elektřinu) na

6,50 Kč ročně (0,004 × 4,45 × 365). Oproti tomu například desetiminutový ohřev jídla v mikrovlnce s příkonem 1250 W je hotový energický žrout, přijde sám o sobě na 90 haléřů.