Nabíjení bez drátů již brzy realitou

Další z řady podobných zpráv se objevila nedávno. Tentokráte však již vše vypadá opravdu reálně a nové technologie se snad v brzké době dočkáme i v konkrétních komerčních aplikacích.

Vše má na svědomí firma Powercast, která snad konečně přišla s použitelným řešením. Zatímco různé předchozí pokusy se soustředily na indukční nabíjení baterií na speciální podložce, Powercast na to jde opravdu bezdrátově. Do zásuvky připojíte jakýsi vysílač, přijímač v mobilním zařízení pak energii elektromagnetických radiových vln přemění zpět na energii elektrickou.

Onen přijímač je tou opravdovou inovací. Přitom podle tvrzení zástupců firmy Powercast není vůbec drahý, měl by stát kolem pěti dolarů. Přístroj jím vybavený se pak dovede nabíjet na vzdálenost asi jednoho metru od vysílače. Pravda, není to příliš daleko, ale bohatě to stačí k tomu, aby se nabíjel telefon, který leží na stole, zatímco vysílač je zapojen v zásuvce pod ním. A spolu s telefonem se rovnou takto může nabíjet Bluetooth sluchátko nebo třeba mp3 přehrávač.

Technologie má svá omezení a nedovede tak napájet zařízení s vyšší spotřebou, třeba notebooky. Tak jak se ale předpokládá snižování energetické náročnosti všech mobilních zařízení, lze očekávat, že i technologie Powercast by měla nacházet širší a širší uplatnění.

První komerční nasazení se chystá již v nejbližších měsících – kapesní svítilnu využívající tento systém nabíjení by měl představit jeden z partnerů Powercastu – elektronický gigant Philips. S Powercastem spolupracuje údajně více než stovka firem, takže v roce 2008 by měly prodeje čipů pro bezdrátové nabíjení dosáhnout řádově miliónů kusů.