Nabíjejte svůj telefon s noblesou (stolní nabíječka Motorola)

Každý telefon potřebuje čas od času doplnit energii. Některý dříve, jiný později, ale jednou musí na nabíječku každý mobil. Nabíječek existuje spousta, minimálně tu cestovní dostane k telefonu každý. Většinou se jedná o zdroj s přívodní šňůrou. Toto provedení je praktické, většinou poměrně lehké a přenosné. Již podle názvu vám bude vyhovovat především na cestách. Ale co doma? Také vám vadí kabely, které překáží nebo o které zakopáváte? Pak se asi budete chtít poohlédnout po stolní nabíječce. Stolní nabíječka patří na stůl, nebo jinou podložku a jedná se o stojánek s přívodní šňůrou, do kterého zasunete telefon. Předpokládejme, že se stolní nabíječkou příliš často manipulovat nebudete, takže bez problémů schováte přívodní kabel a nesmíme zapomenout i na druhou výhodu, telefon si v nabíječce pohodlně sedí a neválí se někde na stole. Eliminace mechanického poškození telefonu je v tomto případě zřejmá. I stolních nabíječek existuje mnoho druhů, některé jsou praktické, jiné hezké. Ta dnešní, pro telefony Motorola T280, V60, V66 nebo V70, splňuje obě kritéria.

Když se pro novou nabíječku Motorola (SPN 5019) rozhodnete, odnesete si z obchodu zeleno-modrý blistr, do kterého je celé zařízení zabaleno. Po vybalení zjistíte, že jste si koupili jen samotnou nabíječku, ke které není připojena žádná šňůra nebo zdroj. Proč také tahat z kapes zákazníků zbytečné peníze navíc, když jste ke svému telefonu jistě dostali nabíječku cestovní. A právě ta bude sloužit jako přívod energie do stolní nabíječky. Samotná nabíječka má zajímavý oblý tvar a je vyvedena v modrém a stříbrném plastu. Spodní část má protiskluzovou úpravu, takže vám na stole nebude nechtěně cestovat. Již v obchodě si zákazník jistě povšimnul elegantních analogových hodin na přední straně přístroje. Že neukazují správný čas? Nevadí, stačí je nařídit. Ale jak na to? Postup je následující, Nejdříve musíte na horním stříbrném dílu zmačknout modrou pojistku a tento celý díl odejmout. Hodiny pak vyndáte vysunutím z modrého obojku, který je vyroben z pružné gumy. V ruce budete mít klasické hodinky s kolečkem na boku, kterým je bez problémů nastavíte. Hodinky mají tečky jen na trojce, šestce, devítce a dvanáctce. Jsou docela přesné a zdobí je výrazné logo výrobce. Jen co zpátky vrátíte horní stříbrný díl nabíječky, můžete se vrhnout na to, co je nabíječce vlastní.

Nejdříve je potřeba zasunout přívodní šňůru do zadního systémového konektoru a v návodu podle modelu vašeho telefonu zjistit, kam vložit dva plastové díly. Jeden bude tvořit stojánek telefonu, druhý je určen do komůrky pro náhradní baterii, nabíječka totiž dokáže nabíjet jak telefon, tak záložní baterii. V návodu přiloženém k nabíječce je vše podrobně popsáno. Dodejme, že nabíječku je možné použít i pro některé americké telefony Motorola, jako T270 nebo V120. Při nabíjení celého telefonu můžete sledovat stav nabíjení na jeho displeji, nabíjení samotné baterie pak indikuje dioda na pravém boku nabíječky. Dioda má tři barvy, svítící červená znamená nabíjení, zelená naopak hlásí stav nabito. Oranžová informuje o tom, že náhradní baterie čeká na nabíjení, a blikající červená oznamuje, že se někde stala chyba. Ale co když vám při nabíjení někdo zavolá?

Tento problém jistě postřehnul každý majitel stolní nabíječky. Některé telefony mají hlasité handsfree a pak není co řešit. Tuto funkci však nové Motoroly nemají, a proto je tu další elegantní řešení. Než do nabíječky zasunete síťovou šňůru, připojíte k nabíječce nové hlasité handsfree, jehož recenzi jsme vám nabídli v tomto článku. Do handsfree pak zasunete síťový kabel a můžete zároveň telefonovat i nabíjet. Pomocí tohoto systému můžete nabíječku využít i jako synchronizační kolébku, takže místo hlasitého handsfree připojíte datový kabel, a to buď pro sériový port, nebo USB, a do něj opět síťovou šňůru. Výrobce při navrhování nového příslušenství přemýšlel komplexně, a proto všechno nové příslušenství je vybaveno konektory, aby do sebe pasovalo. Se stolní nabíječkou tak získáte nejen elegantního dodavatele energie pro váš telefon, ale i multifunkční stojánek na telefon. Je samozřejmě nutné počítat, že za příslušenství budete muset zaplatit a v tom případě počítejte přibližně s částkou 2500 Kč za nabíječku a 1500 Kč za hlasité handsfree. Pokud se vám tato suma zdá příliš vysoká a nechcete se vzdát možnosti nabíjet telefon ve stolní nabíječce, můžete zvolit i standardní stolní nabíječku pro nové Motoroly (SPN 4970), která je zhruba o 1000 Kč levnější. Do této nabíječky však Motorolu V70 nezasunete a nelze v ní nabíjet ani samotná baterie tohoto telefonu.