Nabíječka v kolébce pro bateriové typy Palmů

Některé typy Palmů nebo obecně PDA jsou již od výrobce opatřeny nabíjecími akumulátory typu Li-Ion, popř. Li-Pol. Takto opatřené zařízení je naprosto bezúdržbové a akumulátory se průběžně nabíjí při vložení do synchronizační kolébky. Tato vymoženost po přečtení tohoto článku nemusí být jenom

výsadou

drahých manažerských typů, nebo typů, které jsou takovými akumulátory osazeny. Můžete tak učinit i vy! Bohužel je to zásahem do záručních podmínek, a tak veškeré úpravy jsou na každém z vás!

Přeměna systému je prováděna ve třech následujících bodech:

Nák

up vhodných akumulátorů a jejich osazení do přístroje

N

i-MH, nebo v horším případě Ni-Cd, které však jednou za čas budeme muset vybít až na prahovou úroveň 1,0V na článek. Tak, aby se zachovala jejich kapacita. Základní úprava zařízení a kolébky sestává z propojení akumulátorového bloku (dvou akumulátorů typu AAA) s vhodnými nepoužívanými kontakty sériového konektoru umístěného ve spodní části zařízení (platí pro typy se starým 10pinovým konektorem!). U Palmů s novým systémovým konektorem (16pinovým) je již zapojen pin č. 16. Připojení uvnitř Palmu je

realizováno pomocí propojovacího drátku a usměrňovací diody, která slouží jednak jako ochrana před přepólováním, a také z důvodu neodebírání proudu z vestavěných akumulátorů při připojení do kolébky. Úprava kolébky spočívá v nainstalování vhodného konektor

u

k připojení externího zdroje a připojení k vlastnímu sériovému konektoru (opět platí pro typy se starým 10pinovým konektorem). U nového systémového 16pinového konektoru je kolébka stejná jako u modelů Palm m5xx, které jsou vybaveny dobíjecím konek

t

orem, který vede zároveň s USB kabelem a je zakončen samicí nabíjecího JACKu. Připojení vhodného zdroje k nabíjení článků, vhodným zdrojem se rozumí buď pro tento účel upravený, nebo postavený stabilizovaný zdroj o jmenovitém napětí 2,6 až maximálně 3,0 V a proudovém zatížení max. 50 mA. Tento zdroj může být ke kolébce připojen stále a poté bude Palm dobíjen nepřetržitě, nebo připojován pouze v době, kdy je nutné akumulátory dobít. Musíme si však uvědomit, že tento princip nezahrnuje žádný systém odpojení na

p

ájecího napětí od nabíjených akumulátorů při dosažení jejich nabití. Tudíž je tento systém vhodné kontrolovat a samostatně odpojit napájecí zdroj, nebo vytáhnout Palma z kolébky po době vypočtené ze vzorce pro nabíjení akumulátorů: I nab. = 1/10*C, kde I

n

ab je nabíjecí proud a C je kapacita akumulátorů. Při proudu 50 mA a kapacitě akumulátorů 500 mAh je nabíjecí čas cca 16hodin, nebo při kapacitě 700 mAh a nabíjecím proudu 50 mA je nabíjecí čas cca 24 hodin. Vzorec platí pro úplně vybité akumulátory! Pro

u

d 50 mA byl zvolen z důvodu dlouhého nabíjení akumulátorů a také z důvodu bezpečnosti, kdy do kolébky vsadíte Palm s již nabitými akumulátory, tak je proud max. 50 mA, což je bezpečný proud, který akumulátory nepoškodí.



Pro starý 10pinový konektor:

Při pohledu na systémový konektor Palm zařízení jsou vhodné piny, které jsou označeny UNUSED (nepoužívané). Na jeden z těchto pinů je připojen plus pól od napájecího zdroje a jako záporný pól zdroje je použit pin označený SG (SIGNAL GROUND), nebo-li zem. Následující schéma nám ukazuje zapojení na straně Palm zařízení a také připojení vhodného zdroje k sériové kolébce.

Pro nový 16pinový konektor:

U nového konektoru je již propojen systémový konektor Palma s kablíkem, který vede z kolébky a je zakončen samicí napájecího JACKu. Do něho je možné připojit patřičný konektor a napájecí zdroj se specifikací podle bodu 3.

Upozornění: Veškeré úpravy majitel zařízení činí na vlastní zodpovědnost a autor nebere žádná rizika poškození takto upravených zařízení. Při konstrukci je nutné dodržovat základní postupy práce se zařízeními osazovaných technologií SMT. Před připojením Palma si zkontrolujte napětí na systémovém konektoru sériové ko

l

ébky multimetrem (mělo by být oněch vzpomínaných max. 3,0 V)!

Tato úprava je vhodná pro následující typy zařízení:

Se starým konektorem:

odobné typy které jsou opatřeny pouzdrem pro baterie typu AAA.

S novým konektorem:

, použití Li-Ion akumulátorů by bylo samozřejmě úplně nejlepší, ale jejich dostupnost a cenová hladina je natolik vysoká, že nepřipadají v úvahu (to bychom si mohli rovnou koupit jeden z manažerských typů PDA). Navíc řídící elektronika, která je aplikována v zařízení a sloužící k řízení nabíjení akumulátorů, není nikterak jednoduchá. Navíc najít vhodný rozměr, který by pasoval namísto dvou AAA článků, není nejsnazší. Postačí nám nejlépe akumulátory typuPilot 1000, Pilot 5000, PalmPilot Personal, PalmPilot Professional, Palm IIIe, IIIx, IIIxe, m100, m105, TRG Pro, a pPalm m125