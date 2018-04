Nabíječka na kolo aneb máš vybito, tak šlapej

Když telefonu dojde „šťáva“, umírá. Není-li po ruce zásuvka nebo auto, nezbývá vám nic jiného, než mu předat něco ze své energie. Pokud uvíznete mimo dosah elektrické sítě a v ruce držíte vybitý telefon, nemusíte zoufat, pokud máte také kolo. Stačí zapnout dynamo, připojit nabíječku, telefon a šlapat a šlapat a šlapat...

Řešení, s kterým přišla švédská firma Ikon Global, je vlastně velmi prosté. Na své kolo si připevníte klasické dynamo (pokud ho již nemáte) a k němu připojíte malou krabičku, která obsahuje redukci na výstup autozapalovače (6V/3W). Celý trik tedy spočívá v tom, že do jisté míry přeměníte část svého bicyklu na auto. Do standardního otvoru na zapalovač pak zapojíte svou autonabíječku a jste připraveni dodat svému mobilu „šťávu“. Tedy pokud máte sílu šlapat.

Tento prostý zázrak se nazývá Pedal & Power. V balení naleznete nejen několik decimetrů tenkých kabelů, ale především dynamo, které stačí připevnit k přednímu kolu, a redukci pro zapojení autonabíječky. Navíc je v krabici také několik různých držáků k upevnění jednotlivých částí kompletu, včetně úchytu mobilního telefonu, který je nejlepší připoutat k řídítkům. Máte tak i během jízdy stále přehled o stavu svého mobilu. Pro rychlé sportovní jezdce je taková varianta asi nesmyslná, ale rekreační cyklisté mají možnost za jízdy dokonce hovořit, pochopitelně při použití hands-free. V opačném případě, s telefonem v ruce, by totiž riskovali, že svůj telefon nedobijí, ale rozbijí. A stejně by mohla dopadnout i jejich tělesná schránka.

Pokud vás toto podivné příslušenství k mobilnímu telefonu zaujalo a rádi byste ho měli na svém kole připravené dříve, než přijde letní sezóna dlouhých vyjížděk, máte možnost si ho objednat přímo ze Švédska, od výrobce. Bohužel zatím ne přes internet, ale musíte použít kontaktní adresu, kterou naleznete zde. Cena včetně poštovného a balného činí 1555 Kč (27,45 britské libry).

Až v létě o dovolené osedláte svého dvoukolého oře a vyrazíte na týden do přírody, váš kontakt s civilizací se nemusí přerušit ani v případě, že o elektrickou síť celé dny nezavadíte. Nenechte se však tímto trendem příliš ovlivnit. Možná, že několik dní s vybitým telefonem je to nejlepší, co vás může potkat. Abyste se nakonec při dobíjení telefonu na kole necítili stejně divně jako Jiří Oulický, když mu Saturnin na hausbótu udržuje svítící žárovku šlapáním na vrzajícím kole.