Nabídnou předplacené karty ještě letos GPRS?

Rychlá data GPRS už mohou využívat zákazníci sítí Eurotel a Paegas. V tuto chvíli je největší překážkou pro využívání GPRS nedostatek vhodných telefonů na trhu; za pár měsíců ale možná bude limitující jen to, zda má zákazník tarifní program, nebo předplacenou kartu.

Eurotel i RadioMobil připouštějí, že jediným telefonem použitelným pro GPRS je v tuto chvíli pouze Motorola Timeport 260 (případně téměř totožná předchůdkyně P7389i). S Ericssonem R520m měli oba operátoři problémy (GPRS prostě nechodilo, jak by mělo); model T39 od stejného výrobce se k nám ještě oficiálně nedováží (a neoficiálně dovezené modely nemusí být s GPRS v českých sítích plně kompatibilní) a Siemens S45, který si technici velmi pochvalují, bude ve větším množství dostupný až v září. Proto není v tuto chvíli nutné zabývat se rychlými datovými přenosy na předplacených kartách – pro jejich typické majitele nejsou v tuto chvíli dostupné vhodné telefony.

Typickými majiteli výše jmenovaných telefonů jsou totiž uživatelé tarifních programů – a ti si mohou bez problémů GPRS aktivovat. Z interních průzkumů operátorů vyplývá, že s předplacenými kartami se k internetu připojuje velmi málo lidí. To je ostatně důvod, proč Eurotel dosud klasické datové přenosy pro své karty Go zatím vůbec nezprovoznil. O něco radostnější jsou statistiky používání WAPu – ten už se stačil mezi předplacenkáři uchytit. Už možnost rychle a přitom pohodlně číst wapové stránky bude ale ruku v ruce s dostupností levných telefonů s podporou GPRS stačit k tomu, aby mezi majiteli předplacených karet rostla poptávka po možnosti využít GPRS. Přinejmenším v diskusích na internetu v tuto chvíli vzrůstá počet dotazů toto téma.

Eurotel se s touto situací vypořádává po svém. Zatím se nechystá zpřístupnit uživatelům Go GPRS. Vysvětluje to především tím, že necítí poptávku svých zákazníků po těchto službách, což je nejspíše pravda – zákazníci Eurotelu jsou odlišní od těch RadioMobilu, kteří se více soustředí na nové služby a technologie. Nicméně nedávné zdražení WAPu mimo špičku z jedné koruny na necelé tři (2,70 Kč) naznačuje, že stratégové Eurotelu počítají i s možností zpřístupnění datových přenosů na kartách Go – datové přenosy by rozhodně nestály korunu za minutu, takže takto si zákazníci alespoň zvyknou na vyšší cenu. Co se ve skutečnosti skrývá za jedním z mála na prvních pohled zřejmých zdražení v historii GSM v České republice se dozvíme až na podzim, nebo až v předvánočních časech. Na tuto dobu si totiž Eurotel schovává spouštění nových služeb určených pro většinu zákazníků.

Také RadioMobil zatím nezveřejňuje svoje plány s GPRS pro předplacené karty. Tento operátor však bere v úvahu to, že jeho zákazníci velmi silně vyžadují nové technologie a služby. Podařilo se nám zjistit z neoficiálních zdrojů, že GPRS pro karty Twist (se kterými se už nyní můžete bez problémů připojovat z počítače k internetu, nebo jenom wapovat) by měl RadioMobil nabídnout do konce roku. O cenách v tuto chvíli můžeme jenom spekulovat a stejně by to k ničemu nevedlo – vezměte však jed na to, že budou o trošinku horší, než kdybyste džípíáresovali s tarifním programem. Tak je to ostatně i s jinými cenami při srovnání předplacených karet a tarifních programů. Rozhodnutí o GPRS na Twistech dosud ještě nepadlo a není to otázka nejbližších týdnů ani měsíců – budete si muset ještě chvíli počkat.

Třetím vzadu – pokud jde o GPRS – je zatím Český Mobil. Ten zatím ve svojí síti tuto technologii testuje; funguje zatím jen na několika základnových stanicích v Praze a Brně. Čas od času sice proskočí informace o tom, že ve velkých městech Český Mobil GPRS spustí, ale ve skutečnosti jde spíše o zbožná přání několika větších zákazníků sítě Oskar, kteří pro datové přenosy využívají SIM karty především Eurotelu, než o reálné úvahy ze strany Českého Mobilu. Když se podíváte na prohlášení představitelů Českého Mobilu, nemůžete si nevšimnout posunu avizovaného termínu spuštění GPRS v síti Oskar. Zatímco na setkání s novináři u příležitosti ročního „komerčního“ provozu Oskara 8. března tohoto roku (ve skutečnosti šlo o patnáctiměsíční provoz sítě) technický ředitel Jon Eddy avizoval spuštění GPRS v létě tohoto roku, minulý týden (1. 8. pro ČTK) tiskový mluvčí Igor Přerovský oznámil jako nejpozdější termín zprovoznění této technologie první čtvrtletí roku příštího. Ptát se proto Českého Mobilu ve chvíli, kdy nezná datum spuštění služby, jestli bude dostupná i pro Oskarty, je naprosto zbytečné – zatím o tom ještě nebylo rozhodnuto.

Pokud chcete využívat GPRS a máte předplacenou kartu, nemusíte si ji měnit na tarifní program – s největší pravděpodobností se této technologie dočkáte na kartách Twist, Go i Oskarta. Zatím vám ale skutečně nezbývá nic jiného, než čekat na rozhodnutí operátorů. A do té doby můžete alespoň šetřit na pořádný telefon nejen s GPRS, ale i s aplikacemi, které tuto technologii skutečně využijí. Protože chtít technologii jen kvůli ní samotné, je trošku zvrácené – bez aplikací a dalších služeb vás stejně po pár týdnech přestane bavit.