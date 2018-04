Nabídne Microsoft po Mangu Tango? Spekulace tomu nahrávají

Všechna aktuální zařízení s Windows Phone 7 začínala s cenovkou nad 10 tisíc korun, z důvodu nevalného odbytu ale došlo k poměrně výraznému zlevnění. Strategii nabídnout cenově dostupné telefony s mobilními Windows již dříve avizoval dnes hlavní spojenec Microsoftu, finská Nokia, která přípravě svých telefonů s Windows Phone 7 obětuje prakticky vše.

Ostatně šéf firmy Stephen Elop před časem uvedl, že není žádný plán B pro případ, že by se očekávaný úspěch chystané kolekce WP7 zařízení nakonec nekonal.

Podle prvních zpráv se zdá, že právě telefony nižší cenové kategorie nabídnou verzi Tango, zatímco ty nejlépe vybavené (mluví se i o variantě Galaxy S II s Windows) poběží na Mangu, které oproti současné verzi přinese stovky vylepšení.

Tango by tak nebylo právoplatným následovníkem verze Mango, ale spíše mírně odlehčená verze. To by ovšem znamenalo, že by systém paralelně existoval ve dvou odlišných modifikacích.

Telefony s verzí Tango by měly být určeny především pro dynamicky rostoucí asijské trhy, zejména v Indii a Číně jdou totiž levnější telefony na dračku. Pokud Microsoft skutečně zvolí název Tango, uživatelům se zřejmě bude líbit. Provozovatelé nové VOIP služby, která slibuje podporu i systému Windows Phone 7, ale budou přinejmenším zaskočeni.