I EuroTel připravuje na září několik zajímavých novinek mezi mobilními telefony. Od září bychom se měli nově setkávat i s telefony Siemens - Siemens C25 bude v září k mání za dotovaných 1295 Kč včetně DPH, u EuroTelu bude C25 v modré barvě, takže si je poznáte.

Dalším Siemensem v nabídce bude S25 - ta by měla stát 13995 Kč nedotované ceny s DPH. Telefon je dodáván v stříbrné barvě a zatím není dotován.

Další slevy - Philips Genie za 3995 Kč s DPH dotovaná cena, Ericsson GA 628 za 95 Kč.

Do Go sad se dostává nová sada Plus obsahující Alcatel One Touch Club Plus. Ten je k dispozici ve třech barvách - šedá, stříbrná a bronzová.Cena sady je 5495 Kč s DPH. Telefon ovšem bude k dispozici až v druhé polovině září.