Nabídka EuroTelu na prosinec

Společnost EuroTel ve své předvánoční nabídce snižuje ceny vybraných sad.

Hodláte někomu koupit Go/Twist sadu jako vánoční dárek?



Kromě Bosch GSM-Com 607 (oceněn odbornou porotou v anketě Mobil roku 1998 a třetí místo v low-end kategorii v čtenářské anketě), jenž je za cenu 1 Kč s DPH již od minulého měsíce, se na velmi nízkou cenu dostává Philips Diga coby EuroTel Energy - tedy balíček Philips Diga, stolní nabíječka, baterie 900 mAh a jednoduchý fotoaparát. Cena EuroTel Energy nově činí 95 Kč s DPH.

Další ceny zůstávají v zásadě bez velkých změn - pokračuje dotovací a v zásadě i výprodejní akce na telefony Ericsson, dotovány jsou i telefony Nokia 5110 a 6110 (oba Mobily roku 1998 ve své třídě) - ovšem ne přehnaně výhodně. Kromě toho je za zajímavou cenu Philips Genie - 6995 Kč s DPH. Ovšem není to novější verze Genie Sport, která již má odstraněný vyskakovací flip a tedy i nejčastější příčinu poruch.

U Go sad není žádná změna, ale čeká se, že EuroTel zareaguje na Twist sadu s Nokia 5110 za 8999 Kč made by Paegas. Z nabídky Go sad doporučuji sáhnout po velmi kvalitní Go Hit sadě se Siemens C10.

Přehledy cen v tabulce:

Další prosincovou novinkou v síti EuroTel je Hlasový Informační Servis, o čemž je další článek.

Patrick Zandl