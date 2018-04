Na závodníky Barum rally dohlíží Car Control od O2

Funkce, která umožňuje sledování a zobrazení polohy vozu na mapě bude sloužit jako další bezpečnostní prvek. Stejně jako na Rally Bohemia bude tedy O2 Car Control využit jako nástroj pro snímání jednotlivých průjezdných časů a také jako bezpečnostní prvek při přejezdech mezi jednotlivými rychlostními zkouškami.

"Naše společnost podporuje český motorsport a těší nás, že své uplatnění najdou i naše technologie a produkty. Příkladem toho je aktivní využití služby O2 Car Control během závodů. Zejména při jízdě ulicemi Zlína bude důležité, aby jezdci dodržovali rychlostní limity. Díky Car Controlu budeme mít nepřetržitý přehled o aktuální rychlosti všech jezdců", řekl Matts Johansen, ředitel pro marketing, podnikatelského a korporátního segmentu, společnosti Telefónica O2 Czech republic.

Slavná Barumka

Barum rally Zlín se v letošním roce může pyšnit již šestatřicátým dílem své bohaté historie. Na konci srpna se pojede na Zlínsku a okolí jako součást devítidílného seriálu mistrovství Evropy jezdců. Postupem let se oblíbená "Barumka" propracovala až mezi nejlepší soutěže seriálu evropského šampionátu. I letos se špičkoví evropští piloti utkají na moderně pojaté a sportovně hodnotné a náročné trati.

Do její mapy byly již před čtyřmi lety zakresleny i měřené úseky na komunikacích křižujících vrchovinu Chřiby a postupně zmizely krátké zkoušky a závod se dnes odehrává na relativně nízkém počtu úseků. Ale jezdí se na tom nejlepším, co region v současnosti pro soutěže reálně nabízí. Diváci jsou zváni do Slušovic anebo na atraktivní show v podobě městské "erzety" (rychlostní zkoušky) v ulicích krajského města.

O2 Car Control

Služba O2 Car Control, která bude letos pomáhat na Barum rally, umožňuje zákazníkům jednoduše sledovat pohyb všech jejich vozidel a zároveň vyhotovit elektronickou knihu jízd, kterou je možné použít pro daňové účely. Se službou O2 Car Control vždy ví, kde právě jsou jejich vozidla, kudy a kolik najela kilometrů, kolik natankovala a spotřebovala pohonných hmot. Služba je určena firemním zákazníkům, kteří provozují firemní vozový park ať již vlastních nebo pronajatých vozidel.

Jak služba funguje?

Pohyb firemních vozidel sleduje O2 Car Control přes satelitní technologii GPS. Data o jejich poloze se odesílají na centrální server služby prostřednictvím SIM a technologie datového přenosu GPRS. GPS zařízení včetně O2 SIM karty je instalováno do každého vozu v sítích smluvních partnerů. Pro on-line kontrolu slouží internetový portál, do kterého se každý uživatel hlásí pomocí svých autentizačních údajů.