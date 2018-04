Na WAP verzi Mobil serveru přišlo několik reakcí a ohlasů (jejich počet je omezen penetrací 7110 v ČR), veskrze kladných. Jen se včera ihned stalo to, co by se stávat nemuselo - úvodník přesáhl limit, který Nokia 7110 snese pro natažení do paměti. A tak majitelé firmware 4.70 vytahovali baterii, majitelé 4.73 při troše štěstí ne. Původně jsem si totiž myslel, že těžko někdy budu psát delší úvodníky, než je limit WML decku v Nokia 7110; ejhle, hned první byl delší. Řešení je snadné - hrabat ve zdrojácích už se nebudeme, prostě budu psát kratší úvodníky ;) Takže krátce: asi celý tento týden se budeme věnovat drbům, dění a informacím okolo Českého mobilu, je třeba, abyste se smířili s tím, že je to momentálně nejzajímavější téma. A pro uživatele WAP verze jsme připravili malé překvapení jako odškodnění - je to hned ten první link. Hezký den.