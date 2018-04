Na východě se rodí nový operátorský gigant. Zajímat ho bude celá Evropa

Nový společný podnik se tím v počtu uživatelů zařadí do první dvacítky největších mobilních operátorů světa. S celkovým počtem téměř 89 milionů zákazníků předběhne například i amerického operátora AT&T.

Do budoucna se navíc může nový společný podnik dále rozrůstat, zájem prý má o ruského operátora Megafon a turecký Turkcell. Podle analytiků není vyloučena ani expanze firmy dále na západ Evropy, kde ji budou zajímat spíše trhy s menší penetrací mobilních služeb.

"Cílem jejich expanze budou zejména regiony, kde je nízká penetrace mobilních služeb, tedy méně SIM karet než obyvatel," řekl Rádiu Česko analytik banky Otkritie Tibor Bokor působící v Rusku.

Rodí se šestý největší operátor světa

Odkupem zmíněných firem by podnik nabobtnal o další desetimiliony zákazníků a s celkovým počtem okolo 180 milionů klientů by se stal šestým největším mobilním operátorem světa. Před ním by už zůstaly jen takové telekomunikační kolosy jako Telefónica, Vodafone či Orange.

Největším mobilním operátorem světa zůstává s počtem přes 500 milionů klientů čínský operátor China Mobile s většinovým státním podílem.

Spojení ruského VimpelComu a ukrajinského Kyivstaru zároveň urovnává dosavadní akcionářské spory mezi vlastníky obou firem, společnostmi Alfa Group ruského miliardáře Michaila Fridmana a norským operátorem Telenor. Alfa Group dosud měla 32,9% podíl ve VimpelComu a 43,5% podíl v Kyivstaru, Telenor naopak vlastnil 56,5 procenta akcií Kyivstaru a 26,6 procenta akcií ruského VimpelComu.

Akcionáři obou operátorů, kteří mezi sebou ještě donedávna vedli spory o miliardy amerických dolarů, nyní do nového společného podniku chystají investovat téměř 5 miliard dolarů (téměř sto miliard korun).