Na vlastní kůži: jak (špatně) se řídí s telefonem v ruce

Test uspořádal T-Mobile na okruhu v České Lípě-Sosnové. Zapojilo se do něj přes dvacet novinářů a přinesl jasné výsledky: bez použití handsfree se reakce řidičů prodlužují až o třetinu.

To jsme si ostatně vyzkoušeli na vlastní kůži. Každá ze tří disciplín se skládala ze dvou jízd - jedné s držením telefonu v ruce, druhé s použitím jednoduché handsfree sady. Ve všech případech nám celou jízdu znepříjemňovala hosteska všetečnými dotazy.

Jedna ruka chybí

Nastupujeme do automobilu, přijímáme hovor a vyrážíme na cestu. Prvotního slalomu se zalekl jen málokdo z nás. Kužele však na svém místě příliš dlouho nevydržely. Telefon v ruce, prudké šikany a nutnost řazení je příliš velká zátěž pro nejednoho řidiče.

K tomu si musíte připočíst i fakt, že se od vás očekávají odpovědi na dotazy typu "jakou barvu trenek máte na sobě" či "co jste měl k obědu". S autem, které řídíte, navíc jedete poprvé v životě. Než si to ale stačíte pořádně uvědomit, zaměstná vás pravotočivá šikana.

Přeřadit na trojku při závodění na čas s telefonem v ruce je nadlidský úkol. Hosteska vás přitom stále vyzývá k tomu, abyste odpovídali. "Já nemám multitasking, nejsem ženská," poznamenává vtipně po své jízdě kolega. Pod jeho výrok by se přitom podepsali všichni.

Zejména na úseku s kluzkou plochou simulující každoroční ledovou nadílku máme co dělat. Vyhnout se na ní řadě kuželů zvládáme bezezbytku všichni, vyjet ale tou správnou "branou", to už je kumšt. Někteří (já) ji projíždějí mistrovsky bokem, a to bez shození jediného kužele. Samozřejmě jsem to takto neplánoval...

Uhlazenější jízda byla znatelná

Po odjetí okruhu s telefonem v ruce usedáme do nového automobilu a na ucho nasazujeme handsfree. Trasa je stejná, hosteska na telefonu stále stejně neodbytná, a přesto je tu jeden rozdíl - jízdy jsou mnohem uvolněnější. Řazení je hračkou, jen ta kluzká plocha je stále kluzká.

Testování přitom proběhlo hned ve třech disciplínách. Po stanovišti nazvaném Škola bezpečné jízdy se v mžiku ocitáme před připraveným kompaktním SUV Suzuki Vitara, se kterým nás čeká rychlostní test s pevným startem. Delší a užší slalom, levá táhlá šikana a nakonec ostře vlevo zpět na startovní rovinku.

I zde je scénář stejný - jedna jízda s handsfree, druhá bez. I hosteska už má připravené své dotazy. Jeden po druhém vyrážíme na dráhu. A výsledek? Bez použití handsfree jsme průměrně o 9 procent pomalejší než s ním. A to většina z nás jede skutečně na hraně.

Jízda zručnosti dokázala nejvíce

Největší rozdíl se ukázal při precizní "jízdě zručnosti": při telefonování bez handsfree jsme trasu absolvovali za dobu v průměru o třetinu delší. U školy bezpečné jízdy, kterou jsme absolvovali jako první, byl rozdíl časů v průměru 7 % v neprospěch řidičů bez handsfree.

Byl zde však také znát menší počet chyb řidičů, kteří telefonovali s handsfree. Obdobné chyby přitom ve ztížených jízdních podmínkách zpravidla vedou k vážným dopravním nehodám. Podle statistik ministerstva dopravy je nevěnování plné pozornosti řízení nejčetnější a také jednou z nejtragičtějších příčin dopravních nehod.

"Dlouhodobě se snažíme apelovat na řidiče, aby při telefonování za volantem využívali handsfree," uvádí Jitka Pacolová z T-Mobilu. "Test jasně prokázal, že je k tomu pádný důvod: rozdíl v reakcích řidičů při telefonování s a bez handsfree je zřetelný. Nezanedbatelným aspektem je také vyšší počet chyb, jichž se řidiči bez handsfree dopouštějí," dodává.

Testy jen tak naoko

Nutno však podotknout, že testy nebyly zcela korektní. Aby se dokonale dokázalo, že řízení s telefonem v ruce je nebezpečnější než s handsfree, museli bychom stejnou trasu absolvovat vždy se stejným vozem, což v první námi absolvované jízdě splněno nebylo. Zajímavé by bylo také porovnání s jízdou bez jakéhokoli způsobu telefonování, jelikož ani handsfree není zcela bezpečné.

Test jízd operátor uspořádal v rámci úspěšného projektu jaXmobilem, jenž T-Mobile spustil v roce 2005. Test je zároveň součástí probíhající kampaně T-Mobilu nazvané Call & Drive.