Na velikosti tentokrát vůbec nezáleží. Recenze HTC One S

HTC to v minulém roce nemělo úplně jednoduché. To ostatně ani další výrobci androidích smartphonů kromě Samsungu. Jihokorejci totiž v červnu uvedli na trh druhé Galaxy S, na které konkurence jednoduše nestačila. Ačkoli byl Sensation velmi dobře vybavený a jeho panel byl dokonce jemnější, Galaxy S II dokázal hodně potenciálních zákazníků přetáhnout na svoji stranu.

Plusy a minusy Proč koupit? atraktivní design

kvalitní dílenské zpracování

výkonný hardware (CPU, GPU, RAM)

vysoká výdrž baterie

kvalitní fotoaparát Proč nekoupit? jen 10 GB pro uživatelská data

chybí mechanická spoušť fotoaparátu

baterii není možno vyměnit za větší Kdy? v prodeji Za kolik? 13 500 Kč

HTC si letos nenechalo pomyslný vlak ujet a na trh již stačilo uvést čtyřjádro One X. Vůbec první takto vybavený přístroj pro značku znamená prvenství, které jí už nikdo nevezme. Telefon navíc v našem redakčním testu získal nejvyšší známky.

O něco menší One S přichází s jiným, ovšem v podstatě stejně výkonným čipsetem, menším displejem a tím i kompaktnějším tělem. A právě příjemnější rozměry budou pro řadu váhajících pádným argumentem ke koupi.

Vzhled konstrukce a zpracování

HTC sice, co se týče designu, není nijak inovativní, vzhled zařízení je tak již několik let velmi podobný, což ale není nutně na škodu. Smartphony si jednoduše zachovávají své vzhledové DNA a tak stačí pohled na jedinou produktovou fotografii a okamžitě víte, do jaké stáje příslušný smartphone zařadit, byť se na obrázku neskví velké logo HTC.

Platí to i novém One S, rukopis designéra sesterské společnosti One & Co novinka prostě nezapře. Není také důvod, telefon se v redakci vlastně všem líbil a rozhodně nešlo o ojedinělé názory. Na pohled je tak "esko" mnohem atraktivnějším přístrojem než větší One X.



Jak jsme si u HTC zvykli, na konstrukci telefonu se podílejí tři materiály: na přední straně je to velký displej chránící sklo Gorilla, které obepíná tenký rámeček z kvalitního tmavého plastu.

Plocha nad displejem s reproduktorem a sekundárním fotoaparátem je již tvořena hliníkem, který by ale měl díky napařené tvrdé vrstvě snadno odolat nástrahám běžného používání. To za 14 dní testování můžeme potvrdit. Přístroj je stále jako nový, a to jsme jej rozhodně nijak nešetřili a nechránili pouzdrem.

Z plastu jsou pouze kraje zadní části telefonu, na spodním je přitom výdech hlavního reproduktoru a z horního pak vystupuje modrou objímkou chráněný objektiv fotoaparátu, kterému vpravo asistuje dioda.

Tato část, ve které je také audio jack a hlavní vypínací tlačítko, je odnímatelná a slouží k přístupu k šuplíku na SIM. Jak se u špičkových přístrojů stává skoro pravidlem, u One S uspějete pouze s její micro variantou. Nevyhnete se tak návštěvě operátora, byť operaci seříznutí karty lze provést i doma. Snadno a se zaručeným úspěchem ale jen v případě, že vlastníte příslušné kleště.

Z kovových boků telefonu vystupuje regulátor hlasitosti, naproti na levém boku je pak vstup pro microUSB konektor. Další prvky a vstupy na těle přístroje nenajdete. Doplňme jen, že zadní plochu zdobí lisované logo HTC a firmy beats audio. To je už ale pouze natištěné.

Zaoblené křivky těla spolu s nijak obřími rozměry zaručují jistý úchop přístroje, velmi příjemná je také hmotnost, která nepřekročila 120 gramů. Konstrukční zpracování je prvotřídní, jednotlivé díly šasí do sebe přesně zapadají a použité materiály dávají jasně znát, že přístroj míří do nejvyšší třídy.

Výkon a výdrž, parametry

Zatímco u HTC One X dal výrobce nečekaně přednost hardwaru společnosti NVidia (byť existuje i varianta s procesorem Snapdragon, prodává ji AT&T), One S pohání opět čipset od dvorního dodavatele značky Qualcomm.

Ačkoli čtyři jádra v porovnání s dvoujádrem od Qualcommu papírově vzbuzují dojem, že má One X výkonově oproti "esku" pořádný náskok, realita je jiná. A nemluvíme o tom, že při běžném používání samozřejmě rozdíl absolutně nepoznáte, velmi podobné jsou i výsledky v řadě syntetických testů. Dalo by se tak říct, že výkonu má jedno One S hned na dva smartphony. A ty by jeho nedostatkem rozhodně netrpěly. Testovaný model tak patří k vůbec nejrychlejším smartphonům dneška.

Test: Výsledek*: Quadrant 5 034 AnTuTu 7 045 NenaMark1 60,4 NenaMark2 60,4 SmartBench 2011 4 710/2 323 Linpack 194,25 Neocore 59,4

* uvedené hodnoty nejsou maximální, ale aritmetickým průměrem pěti naměřených hodnot z každého testu

Nadílka operační paměti je rovný 1 GB, ovšem systém spolu s uživatelským rozhraním a nezbytnými aplikacemi jí hezkou porci zkonzumuje, a tak jsou permanentně obsazeny bezmála její tři čtvrtiny. I tak ale těch 300 MB na provoz mnoha dalších aplikací bohatě stačí.

Co se týká uživatelské paměti, provedlo HTC uživatelům jednu nehezkou věc. Ano, přesně tu, kterou Apple u svého iPhonu aplikuje od nepaměti, vnitřní paměť je bohužel nerozšiřitelná. A zatímco paměťově náročné fanoušky iPhonu dokonale uspokojí jeho 64 GB varianta, u One S uživatelé žádnou podobnou volbu mít nebudou. Tady je 16 GB prostě maximem.

Těchto 16 GB ale není uživateli přístupných v plné míře a úložiště je navíc rozděleno na dva oddíly. První vyhrazený aplikacím má něco přes 2 GB, druhý větší blok má pak bezmála 10 gigabytů. Stačí to? Zoufat si pravděpodobně nebudete, přesto by mnozí uvítali 32 GB (k dispozici 26 GB) modul jako má One X, byť by to cenu telefonu mírně navýšilo.

Menší prostor pro uživatelská data se tak stává hlavní nevýhodou přístroje a nezachrání to ani 25 GB prémiový Dropbox účet, který HTC dává k novým smartphonům se Sense 4 na dva roky zdarma. Cloud jednoduše není totéž jako paměť, nad kterou má uživatel kontrolu vždy a nikoli jen při aktivním internetovém připojení.

Truchlit nad ne úplně velkou vnitřní pamětí ale nebudete dlouho. One S má totiž pod svým neodnímatelným krytem jedno eso. A to doslova. Je jím baterie kapacity 1 650 mAh. Vždyť to je akumulátor dnes jen průměrné kapacity, můžete namítnout.

Ovšem čipová sada s nižším odběrem, úsporný displej a celková optimalizace udělaly své, a tak i při vyšší zátěži dokáže "esko" vydržet do pozdního večera druhého dne. Při pohlížení webu nebo poslechu muziky v posteli už asi telefon bude skrze nabíječku randit s elektrickou zásuvkou, nicméně i tak je výdrž v době celé té řady jednodenních supersmartphonů nikoli výborná, ale doslova oslnivá.

Jen pro představu: 2 hodiny navigace odebraly baterii 45 %, hodina přehrávání filmu (na sluchátka, automatický jas, vypnuté wi-fi) pak jen 15 %. Zařízení by tak dokázalo bez problému navigovat až 4 hodiny a přehrálo tři dvouhodinové filmy. Tleskáme.

HTC One S (technická specifikace): Rozměry [mm] 65 × 130,9 × 7,8 Hmotnost [g] 119,5 Platforma Google Android 4.0.3 + Sense 4.0 Čipová sada, procesor Qualcomm Snapdragon S4, 2 × Krait 1,5 GHz, Adreno 225 RAM 1 GB FlashROM 16 GB (uživateli k dispozici 10 GB) Sítě Quadband GSM, Triband UMTS Data GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+ Displej - technologie Super AMOLED Displej - úhlopříčka/rozlišení, DPI 4,3" (109 mm) / 540 × 960 bodů (qHD), 256 DPI Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot Bluetooth 4.0 s podporou EDR, A2DP pro bezdrátový poslech hudby Hlavní fotoaparát 8.0 MPix, LED blesk,videa v rozlišení 1 080p při 30 snímcích za sekundu Sekundární fotoaparát VGA FM rádio ano Další přednosti ochranné sklo Gorilla, hliníkový kryt s odolnou povrchovou úpravou, gyroskop, digitální kompas, senzor přiblížení, světelný senzor, 3.5 mm audio jack, sluchátka Beats Baterie (výdrž) 1 650 mAh (běžně nevyměnitelná)

Displej, ovládání a operační systém

Kromě menší paměti a menšího displeje (4,3") je další diferencí mezi duem nejlepších HTC také typ panelu. Zatímco One X nabízí technologii IPS LCD2, One S spoléhá na starý dobrý SuperAMOLED s Pentile sítí pixelů. Kvůli ní jsou tak přes dostatečnou jemnost (qHD) jednotlivé pixely rozlišitelné, což ale panel bohatě vynahrazuje sytými barvami i velkorysým rozsahem pozorovacích úhlů.

Zcela bezproblémová je i čitelnost venku, a to i za slunečných dnů. Stačí ponechat regulaci jasu vestavěnému senzoru a informace z displeje za každých podmínek snadno přečtete.

Pod panelem je trojice dotykových tlačítek, vedle kláves zpět a domů je zcela vpravo tlačítko pro vyvolání naposledy použitých aplikací. Ty nově, podobně jako u Windows Phone, představují celé karty s náhledy a nikoli jen jejich zástupci. Je to možná efektní, rozhodně ale ne efektivní. Obrazovka s ikonami aplikací by udělala větší službu. Na druhou stranu už není nutný pro vyvolání této nabídky delší, ale pouze letmý stisk tlačítka.

Redukovaný počet tlačítek znamená, že zmizela klávesa pro vyvolání menu, kterou u nových HTC supluje virtuální tlačítko se třemi tečkami, které se v závislosti dané aplikace zobrazuje buď ve spodním pruhu nebo vpravo nahoře.

V telefonu je nainstalován Google Android 4.0.3, který je tradičně doplněn o komplexní uživatelské prostředí Sense, které definuje nejen mnohonásobnou uživatelskou plochu, ale prorůstá i do mnoha základních aplikací.



Mezi sedmi plochami se listuje dotykovými gesty do stran, stiskem středového tlačítka se vždy vrátíte na centrální (čtvrtou) obrazovku. Dokola mezi plochami rolovat nejde, což ale vůbec nevadí a spíše to přidává na přehlednosti. Polohu obrazovek během listování znázorňuje malá lišta, která klouže po spodním panelu se čtyřmi nejčastěji používanými aplikacemi a vstupem do jejich celkové nabídky. Jejich tovární nastavení není pevné a stačí na libovolném zástupci podržet a vyměnit jej za jiný.

Nabídka aplikací je stránkována po 20 zástupcích, nechybějí tlačítka pro rychlou filtraci nejčastěji používaných nebo jen doinstalovaných aplikací. V horním panelu oceníte zkratku do portálu Google Play, přes nabídku lze aplikace seřadit podle abecedy nebo data a nechybí ani volba pro sdílení vybrané aplikace přes Facebook, Twitter, e-mail a další kontaktní kanály.

Velkou změnou jsou oproti staršímu systému (a Sense) také úpravy plochy. Sázení widgetů nebo jen zástupců teď probíhá mnohem pohodlněji. Stačí podržet na prázdném místě plochy a následně ve zobrazeném editoru jednoduše ve spodní nabídce vybrat widgety/aplikace a ty následně postupně připíchnout na jednotlivé plochy, mezi kterými rolujete v horní části displeje. Rychlé a efektivní. Pro změnu tapety už ale musíte zaskočit to nabídky Nastavení - Přizpůsobit, nastavení je přístupné i z notifikační lišty.

Samozřejmě můžete zástupce na plochy přidávat i z celkové nabídky aplikací jako dřív. Výhodou je, že pokud přetáhnete jednoho zástupce na druhý, nevyskočí hláška o nedostatku prostoru, ale dojde k vytvoření složky. Tu lze následně přejmenovat a přidávat/odebírat další zástupce. Opět elegantní řešení.

HTC Hub pak nabízí stažení nových tapet nebo vyzváněcích melodií, nechybí ani nabídka aplikací, ale jen těch oblíbených a prověřených. Aplikace tak funguje podobně jako konkurenční Samsung Apps.

Celkově se nám čtyřkové Sense zamlouvá mnohem více než předchozí verze. Ta byla zbytečně překombinovaná a mnohdy uživatele spíš štvala, než by ovládání usnadňovala. U One S tak zřejmě cestu, kterak všudypřítomné Sense vypnout, hledat nebudete.

Komunikace

Telefonní aplikace je plně v zajetí Sense, od předchozí verze se ale zásadně neliší. Kromě výchozí obrazovky s posledními hovory a klávesnicí jsou ve spodní nabídce další tři záložky (telefonní seznam, oblíbené kontakty a výpis hovorů s možností filtrace).

U telefonního seznamu oceníte centralizaci veškeré komunikace u jednotlivých kontaktů, kdy se na kartě Posloupnosti zobrazí nejen uskutečněné hovory, ale i SMS, e-maily nebo relace na sociálních sítí.

Při přechodu z jiného telefonu můžete kromě synchronizace kontaktů svůj telefonní seznam do One S dostat také pomocí šikovné aplikace Přenést z Bluetooth modulu. Její funkčnost jsme vyzkoušeli jak mezi novinkou a starším HTC Desire Z, tak se starší motorolou a v obou případech šlo vše hladce.

K psaní SMS a e-mailů využijete známou klávesnici HTC, která však s novým Sense přichází s vítanou novinkou. Je jím zadávání textu tahy po jednotlivých písmenech daného slova. V podstatě tak HTC konkuruje zavedené klávesnici Swype, se kterou se setkáváme stále častěji. Přeci jen datlování jednotlivých písmen na displeji není zrovna pohodlné, a to navzdory jeho nadprůměrné velikosti.



Nutno uznat, že to funguje opravdu dobře, a tímto tahovým stylem se lze rychlosti psaní na fyzické klávesnici alespoň přiblížit. Škoda jen, že u SMS následně nelze odstranit diakritiku, a tak se její délka zkrátí na 70 znaků.

Jednou z možností, jak tuto nepříjemnost obejít, je instalace alternativního SMS klienta Go SMS Pro a v jeho nastavení zvolit Pokročilé - Možnosti odesílání - Zapnout místní podporu a mezi podporovanými jazyky zvolit Český SMS režim. Pak budete moci s klidným svědomím napsat celou zprávu pomocí "tahové" klávesnice s diakritikou a aplikace ji před odesláním očeše.

U e-mailů vás samozřejmě diakritika trápit nebude. Během testování telefon synchronizoval zprávy se dvěma účty (Exchange a Gmail). Výhodou je rychlá volba zobrazení zpráv jen z konkrétního účtu, maily se mohou zobrazovat i najednou ze všech nastavených schránek, samozřejmě jsou ale odlišeny barvami. Totéž platí o záznamech z kalendáře.

Co se týká nastavení synchronizace, kromě okamžité (push), manuální a stahování mailů v několika časových intervalech se nabízí inteligentní synchronizace, která stahuje e-maily podle četnosti využívání toho kterého účtu a šetří tak baterii. Vzhledem k velké výdrži telefonu jsme tuto možnost nevyužili a měli nastavené energeticky náročnější stahování push.

Pokud e-mailem obdržíte dokument, pak jej pomocí Polaris Office snadno nejen zobrazíte, ale můžete i provést potřebné změny a soubor vrátit odesílateli. Tvořit a editovat lze dokumenty Word, Excel a prezentace v Power Pointu.

Konektivita a GPS

Pokud One S připojíte kabelem k počítači, dialogové okno na telefonu nabídne několik USB režimů. Telefon lze pouze nabíjet, spustit lze režim mass storage nebo sdílení internetu oběma směry (zdrojem konektivity tak může být telefon i počítač). Kopírování dat do vnitřní paměti probíhalo rychlostí okolo 7 MB/s.

Multimediální obsah lze do telefonu ládovat i s pomocí nástroje HTC Sync, podobně jako u Zune na Windows Phone lze synchronizovat zvolené složky s hudbou, videi nebo dokumenty. Nabízí se i volba zkopírování nových fotek zachycených telefonem do definované složky při každé synchronizaci. Aplikace nabízí i synchronizaci kontaktů a kalendáře s Outlookem v PC, totéž nabízí i v případě záložek u zvoleného webového prohlížeče.

Bluetooth je mimochodem ve verzi 4.0, která znamená především rychlejší datové přenosy. Během testování přišla řada i na přehrávání hudby na BT sluchátkách Samsung, se kterými si HTC ihned porozumělo.

Škoda jen, že výrobce neimplementoval také podporu NFC pro rychlé datové přenosy mezi zařízeními. Současné špičce One X přitom tato technologie nechybí. Samozřejmostí je wi-fi pro rychlé prohlížení webu v domácí síti nebo přes libovolné jiné AP.

Svižné datové přenosy slibuje také podpora HSPA+, která je ale u nás teprve v plenkách a potřebnou infrastrukturu pozvolna buduje pouze T-Mobile. Aktuálně ji mohou kromě Pražanů (jen v některých městských částech) využívat obyvatelé Zlína a Otrokovic.

V souvislosti s wi-fi nesmíme opomenout dnes již rozšířenou funkci wi-fi hotspotu, která dovoluje sdílet mobilní konektivitu s dalšími zařízeními. Hotspot má i vlastní ikonku, a tak jej nemusíte pokaždé lovit hluboko v nastavení.

Na web můžete s přesným vykreslováním a podporou Flashe s předinstalovaným Prohlížečem, nebo rychleji s Operou mini, která využívá načítání předpřipravených datově nenáročných verzí webů z proxy serverů. Na Google Play je pochopitelně ke stažení i řada dalších prohlížečů.

Uživatelé tarifu s datovým omezením určitě ocení přehledný sčítač dat s možností nastavení svého limitu. Po jeho dosažení se automaticky mobilní data zakážou.

K navigaci můžete využít pouze Google mapy ve verzi beta, Location pak nabízí 30denní zkušební verzi plnohodnotné navigace. Po měsíci je ale nutné, chcete-li ji i nadále využívat, zaplatit. Nejvýhodnější je permanentní licence za 40 eur, za podobnou cenu lze ale pořídit i jiné navigace.

Multimédia a fotoaparát

Nové Sense přineslo vylepšení i do multimediálních aplikací. Nejvíce to poznáte asi u přehrávače hudby, kde najdete rychlé zkratky nejen k hudbě v paměti telefonu, ale i k internetovému rádiu TuneIn, obchodnímu portálu 7digital nebo indentifikátoru právě hrající písně SoundHound. Rozpoznaný song můžete následně koupit, nechat si zobrazit jeho text nebo najít videoklip na YouTube.

Připojená sluchátka znamenají nejen kvalitní poslech hudby uložené v paměti, ale i FM rádiových stanic. Aplikace umí hrát na sluchátka i na hlasitý odposlech, nabízí vyhledání a uložení dostupných stanic a samozřejmě jednoduchý ovladač k přepínání mezi nalezenými frekvencemi. I tady přijde vhod rozpoznávač hudby SoundHound, protože aplikace jen zřídka zobrazuje právě hrající skladbu na dané stanici.

Polepšil se i videopřehrávač, který je možná trochu nešikovně schovaný v Galerii. Nyní si v základu poradí i DivX klipy a rozpozná i titulky, které mohou být k filmu přiloženy. Možná si ale budete muset pohrát s nastavením správného kódování, aby se korektně zobrazovala diakritika.

V každém případě je vhodnějším videopřehrávačem MX Video Player už proto, že 720p film, který vestavěná aplikace přehrávala s prakticky neustálým cukáním, reprodukoval zcela plynule.

Fotoaparát je velkou předností celé série smartphonů HTC One a výrobce je na něj náležitě pyšný. A nutno říci, že je v tomto případě pýcha oprávněná.

Začíná to již svižností celé aplikace. Na displeji zaberete kýženou scénu a klepnete na virtuální spoušť. Znovu a znovu s pocitem, že se nic neděje. Jenže ono se děje, paměť přístroje se už plní fotografiemi. Vše ale probíhá tak svižně, že to asi každého v první chvíli překvapí. Výhodou je, že lze fotoaparát rychle spustit i ze zamknuté obrazovky a přeskočit tak i zadání hesla (je-li nastaveno).

Samozřejmě pokud následně aktivujete režim kontroly, kdy se zachycený snímek po zvolenou dobu zobrazí na displeji, uvedený pocit zčásti rázem pomine.

Výhrady nemáme ani k samotné aplikaci, vše je svižné a po ruce. Potěší například spouště fotoaparátu i kamery pod sebou, ovladač blesku nebo mnoha efektů, kterými můžete snímek oživit. Kromě známých filtrů, jako je černobílý, sépiový nebo negativ, se nabízí i zkreslení scény nebo tečkovaný rastr.

Pořízené snímky:

V samotném nastavení nechybí volba rozlišení snímku (od 8MPix až po VGA, včetně volby poměru 4:3 a 16:9), přepínač hlavního/sekundárního fotoaparátu nebo funkce samospouště a vyvážení bílé. Milovníci panoramatických fotek ocení systém jejich pořízení, kdy aplikace postupně sejme pět scén a ty následně spojí dohromady. Během snímání navíc uživateli obdélníkem napovídá, kterou část panoramatu má právě zabrat.

Focení není jen rychlé, ale i velmi kvalitní, a nová HTC rozhodně patří k nejlepším fotomobilům současnosti. Dokážeme si jej představit i jako náhradu staršího kompaktu. Oproti němu ale bude mít HTC rozhodně navrch při pořizování videa, která dokáže nahrávat až ve full HD rozlišení při 30 snímcích za sekundu. Za šera vypomůže výkonná dioda a hodí se i stabilizace obrazu.

Se zachycenými výtvory se následně snadno podělíte s přáteli na Facebooku, případně je zašlete e-mailem. Předtím ale můžete svá videa přes Editor filmů patřičně sestříhat a doplnit tematickou melodií. Stejně tak lze vybrat snímky a téma a slideshow podbarvit hudbou. Vše je jednoduché a výsledek může i příjemně překvapit.

One S má tedy velký displej výborný k přehrávání filmu i hraní her, i kvalitní fotoaparát, a je tak výborným multimediálním společníkem. K dokonalosti mu v tomto směru chybí jen microHDMI konektor, k propojení s televizí je tak zapotřebí speciální kabel, který ale není součástí balení.

Závěr a konkurence

Špičkové smartphony jsou v poslední době stále výkonnější, displeje jemnější, ale také větší. Úhlopříčka ale často graduje až nad pro spoustu uživatelů stravitelnou mez. Mnozí totiž za rozumnou hranici považují displej právě takové velikosti, jako má One S. Pokud se totiž diagonála blíží pěti palcům, chtě nechtě je to na úkor pohodlí ovládání. Abyste totiž telefon šířky sedmi centimetrů pohodlně ovládali jednou rukou, musíte mít téměř medvědí tlapu.

Na komfortní souhru s One S ale takovou výbavu nepotřebujete, ono je méně někdy skutečně více. One S téměř každého potěší designem, zcela uspokojí ohromným výkonem, nadchne vysokou výdrží a nad zachycenými snímky se určitě nebudete mračit.

Může se tak docela klidně stát, že ačkoli je současnou špičkou portfolia HTC One X, "esko" mu nakonec řadu nerozhodných zájemců sebere. Přeci jen ne každý touží v kapse tahat monstrum velikosti menšího podnosu, na kterém byste mohli při troše šikovnosti poobědvat.

