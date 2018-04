Na ulici zvoní neznámý mobil. Zvednete ho?

Každá epizoda nové reality show The Phone (česky "Telefon") se bude odehrávat v některém z amerických velkoměst. Na dvou místech zazvoní mobilní telefony a tím celá hra odstartuje.

Dva z kolemjdoucích, kteří hovor přijmou, se automaticky stávají potencionálními soutěžícími.

Aniž by tušili, co je "na druhé straně drátu" čeká, ve sluchátku se ozve moderátor soutěže a nabídne jim účast v "honu" na lákavé peněžité výhry. Tito dva lidé budou mít vždy pouze pět sekund na to, aby odpověděli, zdali chtějí či nechtějí hrát.

Jestliže na nabídku kývnou, rázem obdrží instrukce, kterými se musí pro získání výhry řídit. Úkoly jsou podle slov tvůrců soutěže rozmanité a napínavé.

Na každém kroku budou účastníky reality show sledovat kamery umístěné nejen na místech pojících se s "misí", ale například i na palubě helikoptéry. Diváci tak v průběhu souboje budou mít o obou soutěžících dokonalý přehled.

Pořad, který bude zapadat do kategorie reality show, vznikl na základě holandského formátu. Jeho produkce se ujme známý americký zpěvák Justin Timberlake, uvedla agentura Reuters.

Zástupci stanice MTV uvádějí, že divák u jeho sledování bude zažívat podobné napětí jako u akčních filmů typu Agent bez minulosti či Hra. Prvních dílů bychom se měli dočkat na podzim tohoto roku. Žádné konkrétní datum však zatím nebylo určeno.