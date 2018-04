Na úkoly s GHARDENO

Evidovat a sledovat úkoly patří mezi základní poslání počítačů řady PalmOS. Vestavěnou ToDoList aplikaci se snaží vylepšit nejrůznějšími způsoby desítky firem a jednotlivců. Vesměs se jedná o zkvalitnění práce s interní ToDo databází pomocí specializovaných programů, odstraňujících největší nevýhody ToDoListu (nelze nastavit opakování, čas a alarm, chybí lepší statistiky, šablony, kresby apod.) - nejlepší z těchto specialistů jsou ToDoPlus, ReDo, či MultiTask. Chybějící integraci ToDo databáze do datebooku (ve verzi PalmOS 3.5 ovšem již je v základní výbavě) řeší různé "lepší" diáře - zejména famózní produkty Action Names Datebook a DateBk4. Určitou náhradou pro méně náročné může být výborný freeware produkt WhatzUp.

Pochopitelně lze úkoly sledovat v celé řadě dalších specializovaných produktech, ať již to jsou outlinerové, projektové, či různé nákupní programy (zde upozorňuji zejména na vyníkající free produkt HandyShopper - zejména jeho betaverze 2 vynikající.

V minulém týdnu se na stránkách PalmGearu objevil produkt Ghardeno, který je freeware v rámci GNU. Program jsem hned odzkoušel a jeví se mi velmi sympatickým, myslím, že by mohl řadu uživatelů Palmů s úspěchem oslovit.

Ghardeno je založeno na myšlence, že v jednoduchosti je síla. Významná masa uživatelů PalmOS počítačů si nepořizuje Palmy z důvodů potřeby složitých a strukturovaných PIM programů, nýbrž ze zcela jiných důvodů - třeba jako doplněk ke svému mobilu pro e-maily, internet a wap atd.. Pro tyto zákazníky jsou rozsáhlé ToDo programy s mnoha možnostmi nastavování zbytečně složité a jejich schopností zřídkakdy využijí. Spíše potřebují intuitivní prográmek, který jim umožní jednoduše evidovat a sledovat nejrůznější úkoly, povinnosti, které je třeba udělat a následně "odškrtnout".

V Ghardeno je jediná obrazovka, na které se děje vše podstatné. Zaznamenáváte zde svoje úkoly (přes tlačítko NEW), kterým stanovíte termíny a priority ne nějakým složitým nastavováním čísla priorit a vkládáním datumu, nýbrž jednoduše a přehledně typem písma (ikony ve spodní části) a přesunováním úkolu v pořadí nahoru a dolů. Program umí techniku "drag and drop". Splněný úkol prostě odškrtnete perem (chybně odškrtnutý úkol zaktivujete opětovným škrtnutím, či odznačením checkboxu dole). Odkšrtnuté úkoly můžete vymazat z menu povelem PURGE, či jednotlivě povelem DELETE.

Program umí i kategorie, můžete mít tedy kategorii úkolů, nákupní seznam, balící list atd. atd.. Autor slibuje další rozšíření programu - víceřádková zadání, ikony, linky k záznamům v jiných aplikacích. Vůbec po přečtení "Things To Do" souboru získáte dojem, že by tu mohl ve velmi blízké době vzniknout velmi dobrý a užitečný produkt. Rozhodně doporučuji alespoň odzkoušet, program totiž již nyní vypadá velmi dobře.

Přednosti/Slabiny :

+

+ Intuitivní a snadná evidence a odškrtávání úkolů

+ Program je zdarma a ve vývoji



-

- Pouze jednořádkové úkoly

- Nevhodné při vyšších nárocích na ToDo program

Závěrečné hodnocení (1-nejhorší, 5-nejlepší) :