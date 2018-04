Na úkoly s fištrónem!

Základní PalmOS aplikace To Do (úkoly) je velmi jednoduchá a přímočará, ale díky své jednoduchosti je docela efektivní - zejména to platí, máte-li těch úkolů "rozumné množství". Co ale dělat, když jejich počet přeroste vaši hlavu a schopnosti vestavěného ToDo listu? Žádný strach - jsme přece v báječném světě PalmOS aplikací všeho druhu a my jsme tu od toho, abychom vám poradili!

Problematika je ovšem velmi rozsáhlá a my si ji budeme účelně strukturovat:

Úkoly je dobré "dostat" do diáře!

Samostatná evidence úkolů je jistě potřebná a užitečná, nicméně pohled na úkoly s termíny v kontextu vašich schůzek vám může ušetřit nejednu pernou chvilku. PalmOS diář má od PalmOS 3.5 doplněný pohled na den s děleným oknem a se zobrazenými úkoly.

Potřebujete-li něco dokonalejšího, jsou tu k dispozici dokonalé sofistikované diáře DateBk3/4/5, ActionNames Datebook či DateMan, které umí pracovat s úkoly i s ToDo databází naprosto dokonale, integrují úkoly do různých diářových pohledů. Některé programy umí "linkovat" úkoly s ostatními položkami diáře (výborná věc je třeba příprava na schůzku, kdy si k dané schůzce prolinujete kontakt a seznam úkolů k dané osobě se vztahujících). Tyto produkty taky umí nastavit něco, co ROM program ToDo neumí - nastavit opakování u úkolů. Za vyzkoušení určitě stojí i WhatzUp.

Určitou zajímavostí je program Today, který se snaží napodobit stejnojmennou aplikaci na WinCE a integruje do jediné obrazovky úkoly, schůzky, emaily apod.

Když pracujeme strukturovaně...

Máte-li velmi strukturované a členité úkoly, popřípadě pracujete-li "projektově", je dobré obstarat si úkolový program, který umí pracovat "outlinerově", to znamená "stromově" - se zobrazením nadřazených a podřízených položek. Je ideální, umí-li takový program pracovat přímo s interní ToDo databází, a to ať už formou prolinkování, či přímo.

Příklady takových programů jsme vícekrát popisovali - například freewarový Progect, komerční produkty Bonsai, ShadowPlan, BrainForest, ThoughtManager a podobně.

Když rádi čmáráte ručně...

Aplikace, které vám umožní napsat rychle nějakou poznámku/úkol ručně na displej a přiřadit mu alarm, vám mohou nahradit pověstný papírový bloček... Je to ideální způsob u nahodilých, jednorázových úkolů. Programy jako DiddleBug (ten je navíc zdarma) či BugMe! jsou opravdu ideálními pomocníky!

Nahraďte ToDo program

Existuje celá řada programů jako náhrada vestavěného ToDo programu, které v určitém směru rozšiřují schopnosti základní ToDo aplikace (či spíše její omezení):

ToDo Plus - umí nastavit opakování, má šablony, vkládání kreseb, mocný filtr, nastavení stylu zobrazení zvlášť pro každou kategorii, zobrazení statistik.

ReDo - jednodušší utilitka, která umí nastavit u úkolů opakování.

MultiTask - vytváření sekvencí úkolů (šablon).

BlueMoon - program, který funguje trošku jinak a přivádí k dokonalosti práci s opakovanými úkoly (i u dlouhých cyklů) - podrobnosti zde.

ToDo2 - náhrada ToDo programu, která umí nastavit u úkolů alarmy. Shareware $7.

MyReminder - existuje dost aplikací, které nahradí úkolovník, ale neumí pracovat s ToDo databází - jedním ze zástupců je třeba tento program.

Vylepšete ToDo program

Jednotlivé dílčí utility jsou tu a čekají na vaše stažení:

ToDo Sort - program umožní ručně měnit pořadí položek s totožným termínem a prioritou. Pracuje se jednoduše - uchopením úkolu za stylus a tažením po displeji.

ToDo Count - vytvoří jednoduchou statistiku z vaší ToDo databáze - seřazení úkolů dle priorit.

ToDo to Datebook - výborná utilitka, která vám umožní uchovávat odškrtnuté úkoly jako položku bez času v diáři. Je navíc zdarma!

ToDo2Memo - vyexportuje vám vaši úkolovou (ToDo) databázi do poznámky (Memo). Freeware.

ToDo Roll - změní datum u všech prošlých úkolů na dnešek.

Vaše úkoly na "velkém" počítači

ToDo Viewer - WIN program, který vám zobrazí úkoly z ToDo databáze ve vašem desktopovém počítači. Je freeware.

todo2rtf - překonvertuje desktopovou zálohu ToDo databáze do textového RTF formátu.

ToDo2CSV - překonvertuje DAT databázi do CSV formátu.

JToDo2CSV - překonvertuje PDB databázi do CSV formátu. Freeware.

JToDoHTML - konverze ToDo databáze do HTML formátu.

Palm Desktop Utilities - desktopový program, který umí hodně věcí nejen s ToDo databází! Je to $40 shareware.