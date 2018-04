Na tohle jsme čekali: první modem, kterému nezáleží na použité technologii

Pokud jste chtěli dosud využívat mobilní připojení k internetu u O2, museli jste si předem vybrat, kterou technologii budete používat – buď 3G/HSDPA nebo CDMA. To řadu uživatelů poněkud omezovalo, CDMA totiž může nabídnout mnohem větší pokrytí, naopak při využití HSDPA je obvykle dosahováno vyšších rychlostí. Ideální se tedy od začátku jeví kombinace, abyste mohli na cestách pracovat skutečně kdekoli.

Modem co umí (skoro) všechno

A přesně to umožní USB modem Anydata ADU-630WH, který vyvinul korejský výrobce přímo na objednávku české pobočky O2. Jde o jeden z prvních modemů na světě, které v sobě kombinují podporu jak CDMA2000 EV-DO Rev. 0 na frekvenci 450 MHz, tak mobilních sítí 2G, 2,5G a 3G, včetně podpory HSDPA. Když k tomu přidáte ještě fakt, že většina současných notebooků je standardně vybavena wi-fi kartou, vozíte s sebou prakticky všechny použitelné možnosti, jak se na cestách připojit k internetu.

Firma Anydata není na českém trhu žádným nováčkem, dodává modemy pro CDMA síť O2 (a dříve Eurotelu) prakticky od samého počátku. Předtím udělal Eurotel jeden ne úplně podařený pokus s modemem GTran, od té doby tvoří modemy Anydata páteř nabídky O2. Také konkurenční U:fon sáhl po modemech od této firmy pro svoji EV-DO síť. Ostatně, když jsme během testu instalovali ovladače pro modem ADU-630WH, instalační program nám nabídl složku, kde jsou nainstalovány ovladače pro modem U:fona. Nakonec jsme ho ale přesvědčili.

Na rozdíl od předchozích verzí modemu má ADU-630WH jednu novinku – slot na SIM kartu. Přesněji u předchozí verze slot byl, ale nebyl zapojen. Tentokráte už ho ale budete potřebovat, SIM karta je totiž nutná pro připojení přes technologii GPRS/EDGE/3G/HSDPA. Jinak se od předchozího modemu Anydata ADU-300H novinka zase tolik neliší. Design je možná zase o kousek lepší, a také na rozměrech malinko ubral. Samotný modem má rozměry 100 x 56 x 14 mm a váží 52 gramů, takže přenášet ho rozhodně není problém.

Vzhledem k tomu, že v modemu jsou dva nezávislé čipsety, má poměrně velkou spotřebu energie. Proto musí být vždy připojen buď k elektrické síti nebo k baterii. Tak jako u předchozího modelu, i v tomto případě je baterie jakýmsi „batůžkem“, do kterého se modem vloží. Modem se přes USB port dobíjí, takže s výdrží baterie není velký problém. My jsme se během testování v podstatě obešli bez nabíječky. Když jsme nebyli připojeni, baterie se průběžně dobíjela.

Součástí dodávky je i externí anténa. Tu lze použít jak pro 3G (případně pomalejší varianty), tak pro CDMA. Každý z čipsetů má ale svůj vlastní konektor, takže pokud přecházíte z jedné technologie na druhou, musíte anténu přehodit. To je ale celkem logické, navíc my jsme se při testování bez antény obešli. Integrovaná anténa (vlastně antény) má velmi slušnou citlivost na signál.

Zvolte způsob připojení... nebo se nestarejte

Kromě ovladačů naleznete na přiloženém CD také program Easy Wireless Net, který je opět dobře známý majitelům jiných Anydata modemů. Ten nabízí poměrně přehledné uživatelské rozhraní, ve kterém se pohodlně zorientuje i méně pokročilý uživatel. Většina potřebných parametrů se nastaví automaticky, na uživateli pak zbývá jen doplnit přístupové jméno a heslo pro CDMA připojení.

Jinak je instalace naprosto bezproblémová, a pokud postupujete dle návodu, tedy nejdříve nainstalujete ovladače a pak teprve připojíte modem, neměli byste narazit na problém. My jsme vyzkoušeli instalaci jak na počítači s operačním systémem Windows XP, tak na notebooku Acer TravelMate 5720 s Windows Vista. Na žádný problém jsme nenarazili a modem se po připojení automaticky poznal a nainstaloval.

V programu Easy Wireless Net si kromě dalších parametrů můžete nastavit i preferovanou technologii připojení. První možností je vybrat si připojení ručně, mnohem pohodlnější je ale nechat volbu připojení v automatickém režimu. Modem je totiž z výroby nastaven tak, aby preferoval HSDPA před CDMA a CDMA před 3G. Pokud není k dispozici žádná z rychlejších variant, zůstane v záloze ještě EDGE, případně GPRS.

Automatické připojení fungovalo v drtivé většině případů naprosto spolehlivě. Na problémy jsme narazili jen v místech, kdy bylo k dispozici jen EDGE připojení. Pak měl modem v automatickém režimu problémy se připojit. Stačilo ale manuálně zvolit v nabídce UMTS a pak se modem připojil naprosto bez problémů. Stejně tak zůstalo spojení zachováno v okamžiku, kdy jsme se dostali z pokrytí HSDPA na EDGE nebo 3G.

Rychlosti připojení

Modem nás příjemně překvapil především stabilitou připojení. I v místech, kde jsme měli k dispozici jen EDGE, bylo spojení výrazně stabilnější a rychlejší, než když jsme se připojili prostřednictvím mobilního telefonu. Při využití HSDPA se rozdíl ještě zvětšil, CDMA jsme na mobilu vyzkoušet bohužel nemohli.

Navíc jsme se s modemem bez problémů připojili i v zahraničí – pochopitelně tam nebylo k dispozici CDMA, ale třeba na Slovensku nám velkou radost udělalo pokrytí HSDPA. To je tam výrazně lepší než u nás (alespoň v oblastech, kde jsme se pohybovali). Stejně tak jsme se bez problémů připojili v Německu i Velké Británii, kde je ve větších městech vždy alespoň „obyčejné“ 3G. Díky podpoře dvou nezávislých technologií je tak modem skutečně univerzální.

Kromě stability nás modem nezklamal ani co do rychlostí, běžně jsme se pohybovali kolem 800 kb/s na CDMA. Při dostatečně silném signálu HSDPA nebylo problémem přehoupnout se přes 1 Mb/s, 3G se pohybovalo kolem 250 kb/s. To jsou všechno rychlosti, které jsou pro práci v terénu naprosto dostatečné. Být tak v Česku lepší pokrytí HSDPA, to by nám bylo hej.

Když se nechcete starat

Modem Anydata ADU-630WH v kombinaci s některým z Plus tarifů (Internet Mobil 512 Plus nebo Internet Mobil 1024 Plus) je zřejmě nejrychlejší, a v každém případě nejpohodlnější variantou pro připojení na cestách. K dispozici totiž máte dvě poměrně rychlé technologie – CDMA i HSDPA, obě s ambicemi na 1 Mb/s. Oba tarify nabízejí možnost připojit se libovolnou z obou technologií, takže pokud na tomto modemu zvolíte automatický režim, můžete se přestat starat o to, jakým způsobem se připojujete. A to je pro uživatele docela dobrá zpráva.