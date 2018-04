Na tísňové linky v Ostravě se vždy dovoláte. Již 15 let

, aktualizováno

Krizová situace. Například zloděj v domě. Jste vyděšení. Co teď?! Přemýšlíte, moc to nejde. Náhle si vzpomenete na číslo. Rychle, kde je mobil, odemknout klávesnici. Ty... mobile!!!! Konečně se to povedlo! Vytáčíte. Bohužel špatné číslo. Operátor vás nemůže přepojit, pouze poradí číslo správné.