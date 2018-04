Na tísňové linky při přečíslování volejte bez obav

Při přečíslování se prakticky mohou přihodit jenom dvě nepříjemné věci – kvůli špatnému (starému) telefonnímu číslu se nedovoláte nebo se někdo nedovolá vám. To lze ale velmi jednoduše vyřešit. Horší je, že v době, kdy technici Telecomu budou fyzicky přečíslování provádět, nebude možné z pevných telefonů volat tísňové linky (policie – státní i městská, hasiči, záchranná služba).

Na tísňové linky se samozřejmě dá volat z mobilních telefonů, ale centra tísňových volání jsou připojena k pevné síti – proto by se jim ani tak nedalo dovolat. Naštěstí se o tomto problému vědělo dostatečně dopředu a našlo se řešení. Na pracovištích, která tísňové hovory přijímají, bude několik mobilních telefonů. Ty dodá Eurotel, který byl vybrán jako poskytovatel mobilních služeb pro Integrovaný záchranný systém (IZS).

Když budete volat z mobilu na jednu ze čtyř tísňových linek (112, 150, 155, 158), vyhodnotí se vaše poloha a budete přepojeni na nejbližší pracoviště. Eurotel zajistí, že pokud váš hovor nebude přijat, nebo bude první mobilní telefon v centru tísňového volání obsazen, přesměruje volání na další mobil v sérii. Pokud se nepodaří spojit hovor ani na jeden z mobilů, potom se ústředny pokusí přepojit hovor na krajské nebo centrální pracoviště, případně na jeden z dispečinků Hasičské záchranné služby, která zajišťuje zpracování hovorů na linku 112.

Podle Luďka Štolby z Hasičského záchranného sboru se přidělovaly na jednotlivá pracoviště mobilní telefony podle dlouhodobých statistik volání na krizové linky tak, aby všichni volající v noci ze soboty 21. na neděli 22. září byli obslouženi. Nemělo by se tak stát, že se někdo nedovolá (byť čekat na spojení samozřejmě chvíli může).

Toto řešení se samozřejmě nebude nasazovat až o tomto víkendu, ale zkoušelo se již na konci srpna. Při těchto testech obstálo; provedeno bylo 6400 testovacích hovorů. Podle Eurotelu by hovorů v noci kdy bude tísňové hovory zajišťovat mělo být přibližně stejně. Další test pro jistotu proběhne ještě v pátek 20. září.

K samotnému přepojení systému směrování tísňových hovorů dojde v síti Eurotel od 22:30 do 23:00. Síť Oskar a T-Mobile provedou přepojení od 23:00 do 23:45. Poté bude tento náhradní systém fungovat až do pěti hodin ráno. To samozřejmě v tom ideálním případě, kdy se síť Českého Telecomu rozběhne bez problémů (jak všichni předpokládají). Pokud by se tak náhodou nestalo, bude Eurotel zajišťovat volání na tísňové linky až do okamžiku, kdy bude naprosto celá pevná síť bez problémů opět fungovat.