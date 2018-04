Na světě se letos prodá 400 milionů smartphonů, u nás asi 750 000

Poptávku po smartphonech žene vzhůru zejména mobilní internet. Vyplývá to z výzkumu GfK Retail and Technology. Agentura IDC nedávno uvedla, že celosvětové dodávky chytrých telefonů na trh by letos měly stoupnout o 55 procent. To bude čtyřnásobek ve srovnání s tím, jak rychle poroste prodej celé širší skupiny mobilních telefonů.

"V prvním pololetí letošního roku došlo k markantnímu nárůstu prodeje smartphonů, a to zejména ve vyspělých západních zemích a v Asii," uvedla Agáta Jankovská ze společnosti GfK Czech. Například v Evropě se celkový prodej mobilních telefonů zvýšil díky smartphonům za prvních šest letošních měsíců o čtyři procenta.

Smartphony rostou, obyčejné mobily klesají

"Zejména smartphony zažily skutečný rozmach, kdy počet prodaných zařízení vzrostl o 79 procent a kompenzoval patnáctiprocentní pokles prodeje obyčejných mobilních telefonů," podotkla Jankovská. Nyní tak podle ní více než jeden ze tří mobilních telefonů prodaných v Evropě má přívlastek "chytrý". "Toto číslo bude i nadále růst," podotkla Jankovská.

Podle výsledků výrobců mobilů za první pololetí letošního roku by celosvětově mohl podíl smartphonů do konce roku vyrůst až na třetinu trhu. Pesimistické odhady přisuzují smartphonům okolo čtvrtiny celosvětové produkce mobilů. Celkem se letos na celém světě prodá zhruba 1,4 až 1,6 miliardy mobilních telefonů.

Razantní nárůst smartphonů v ČR

V loňském prvním pololetí tvořily v České republice smartphony jen zhruba desetinu celkového prodeje mobilních telefonů. Letos to ale již byla skoro třetina a podíl stále narůstá. Celkem se v České republice loni prodalo okolo 2,4 milionu mobilů. Letos by to mohlo být okolo 2,6 milionu přístrojů, z toho pak zhruba 750 000 smartphonů.

Českému trhu v letošním prvním pololetí stále dominovala Nokia. V případě smartphonů držela podíl okolo 40 procent. Do konce roku se ale očekává výrazný nástup výrobců smartphonů s operačním systémem Android, jaký už proběhl na západoevropských trzích.