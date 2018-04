Na světě jsou nové Visory: Prism a Platinum

Dva nové Visory, Prism a Platinum od společnosti Handspring, o kterých jsme už psali, se staly realitou a pro severoamerický trh už jsou dostupné. U nás si je zatím nekoupíte, nicméně dá se očekávat, že s menším či větším zpožděním je najdete i v nabídkách našich prodejců.

Podívejme se na nové přírůstky do rodiny počítačů založených na platformě Palm podrobněji. Oba mají nové procesory Dragonball pracující na frekvenci 33 Mhz, díky čemuž jsou nové Visory oproti dosud nejrychlejšímu Visoru DeLuxe s 20 Mhz procesorem až o 50 % rychlejší. Stejně tak paměť (8 MB RAM) a operační systém (Palm OS 3.5.2H) jsou u obou modelů stejné.

Handspring Visor Prism

Dokonalejší Visor Prism se ale může pochlubit barevnou dotykovou obrazovkou, která dokáže zobrazit až 65 tisíc barev. Úhlavní konkurent, Palm IIIc, zvládne zobrazit jen 256 barev. Nově se dodává také s dobíjecími Li-Ion bateriemi, které se dobíjejí při zasunutí do kolébky. Vydržet by měly šest hodin práce nebo dva týdny stand-by. Zatím je tento Visor dostupný pouze v jedné barvě - kobaltově modré. To vše za cenu 449 USD. Protože Visor Prism bude srovnáván s Palmem IIIc, neuškodí zveřejnit i jeho aktuální cenu v USA - 329 USD.

Handspring Visor Platinum

Oproti Visoru Prism o něco méně vybavený, ale zato podstatně levnější (299 USD) Visor Platinum sice disponuje jen displejem schopným zobrazit 16 odstínů šedi, ale i tak je dobrou alternativou. Také tento Visor je zatím dostupný jen v jednom barevném provedení - kovově stříbrné. Orientace na nižší cenu se projevila především ve zdroji napájení. Použity jsou totiž klasické AAA články, u nichž se Handspring nezmiňuje o pracovní výdrži, nicméně by podle něj měly vydržet až dva měsíce stand-by.

Kupodivu je Visor Platinum tenčí než Prism. Platinum má rozměry 120 x 75 x 18 mm a hmotnost 153 g, zatímco Prism 120 x 75 x 21 mm a 195 g. Větší rozměry a hmotnost lze u modelu Prism zřejmě přičíst baterii.

Handspring by rád dvěma novými modely odpověděl na poslední průzkumy, které tvrdí, že jeho podíl na trhu se nezvětšuje, ale spíše klesá, zatímco Palmy od Palm computing jsou na dalším vzestupu. Největší kritiku Handspring sklízel nikoliv za špatný výkon svých Visorů, ale především za laciný design a ani příslib rozšíření v podobě Springboard slotů nemohl odradit manažery od výměny stříbřitě elegantního Palmu V/Vx za plastové a zářivě barevné Visory.

Také Palm M100 určený hlavně mladé a penězi neoplývající generaci je v USA zatím dobře prodejný a lacinější Visory statečně vytěsňující model. Pomůže změnit tuto situaci barva na Visoru Prism, nebo designově již povedenější a cenově velmi rozumný model Platinum? To uvidíme až tak za dva měsíce.