Na světě jsou nová pravidla telekomunikační scény

Nejzřetelnější změnou, která se dotkne každého majitele mobilního telefonu, je takzvaná přenositelnost mobilních čísel. Tedy možnost odnést si své oblíbené číslo včetně původní předvolby do kterékoliv sítě v zemi. To již dva roky funguje v pevných sítích, u mobilů to půjde pravděpodobně až od ledna 2006.



Další překážkou pro odchod ke konkurenci se svým mobilním číslem bude poplatek za tento přestup. Letos v dubnu sice založili operátoři pracovní skupinu, která to má spolu s telekomunikačním úřadem vyřešit, ale firmy se zatím nedokázaly shodnout. Cena v Evropě se v průměru pohybuje okolo 11 eur (asi 340 korun).

„Náklady spojené s přenesením čísla by měly mít minimální dopad na zákazníky, aby se nestaly další možnou bariérou pro využívání této služby,“ říká k tomu mluvčí Oskara Petr Šindler.

Operátoři přitom argumentují tím, že zavedení služby bude stát stovky milionů korun. Eurotel odhadl celkové náklady na miliardu, T- Mobile uvádí desítky milionů eur.

Omezení platí i pro majitele mobilních čísel s předčíslím 602, 603 či 608. Ty budou muset při přechodu změnit počáteční číslici na sedmičku - ta je totiž poznávacím znamením mobilních telefonů. Podle současných pravidel telekomunikačního úřadu mají „šestková“ mobilní čísla platit jen do roku 2010.

Nový zákon nahrazuje současný telekomunikační zákon a má sladit podmínky podnikání s právem Evropské unie. To, že Česko doposud nový zákon nemělo, už Praze Brusel důrazně připomínal.

Poslanci přitom k vládnímu návrhu přilepili řadu pozměňovacích návrhů. Nově například ztráty z takzvané univerzální služby, tedy třeba bezplatný přístup k tísňovým voláním či slevy zdravotně postiženým, má hradit státní rozpočet. Český Telecom, který dosud tyto služby zajišťuje, každoročně na její úhradu požaduje stovky milionů korun. Stát má také hradit náklady na odposlechy.