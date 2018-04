Na světě jsou místa, kde je mobil větší samozřejmost než záchod

Indičtí mobilní operátoři mají k letošnímu roku neuvěřitelných 563 milionů zákazníků. Jen 366 milionů Indů má však přístup k toaletě. Zprávu s těmito paradoxními výsledky publikovala United Nations University spadající pod OSN.

"Je tragickou ironií, že Indie je natolik bohatá, aby polovina obyvatel měla mobilní telefon, přestože si tolik lidí nemůže dovolit ani toaletu," prohlásil Zafar Adeel, ředitel zmíněné univerzity.

Jakýsi boom mobilních telefonů nastal ve druhé nejlidnatější zemi světa až během posledních několika let. Zatímco v roce 2000 připadalo na sto Indů "0,35 mobilního telefonu", dnes je to 45. Počet mobilů se tedy zestonásobil.

Celosvětově nemá přístup k toaletám až 1,1 miliarda lidí. Hygienické záchody přitom podle zprávy OSN zachraňují životy, zejména u dětí do šesti let. Členské státy OSN si v roce 2000 stanovily takzvaný "miléniový cíl", jehož splněním by se počet lidí nemající přístup k základní hygieně snížil až na polovinu. Aby však bylo tohoto cíle dosaženo, musely by investice dosahovat 358 miliard amerických dolarů, tedy v přepočtu zhruba šesti a půl bilionů korun.