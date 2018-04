Na světě je víc telefonů než lidí, mobily drtí pevné linky

Prozatím si telefony připisují vítězství nad počtem lidí pouze v případě, že sečteme pevné linky i SIM karty. Možná ale není daleko doba, kdy nás "přerostou" samotné mobilní telefony. Podle analytické společnosti The Mobile World je na světě asi 1,32 miliardy pevných linek a přes 5,6 miliardy mobilních telefonů. To dává výsledné číslo 6,920 miliardy mobilů, což je více než aktuální počet obyvatel na planetě.

Pochopitelně to neznamená, že by každý obyvatel Země měl telefon. Stále je spousta těch, kteří k němu ani nemají přístup. Tento fakt se ale rychle může změnit, počty mobilních telefonů rostou velmi rychle. Jen v roce 2010 jich podle The Mobile World přibylo 675 milionů.

Třeba Čína se podle posledních vládních statistik stala první zemí, ve které počet uživatelů mobilních telefonů překročil 900 milionů. To znamená, že mobil mají tři ze čtyř Číňanů. Stalo se tak v dubnu, takže nyní už bude číslo podstatně vyšší. O rok dříve, tedy v dubnu 2010, bylo v Číně "jen" 787 milionů mobilů.

Za Čínou nijak výrazně nezaostává Indie, která měla koncem března přes 811 milionů uživatelů mobilů. Měsíčně prý v Indii přibude asi 20 milionů SIM karet. Zatím se přitom nezdá, že by růst počtu SIM karet měl nějak výrazně zpomalit. Obzvláště ve vyspělých zemích začíná totiž mobilní připojení využívat stále více uživatelů v řadě různých přístrojů, takže i v nich stále stoupá počet SIM karet. Kdy jejich počet překročí počet obyvatel na planetě, to přesně nevíme. Jisté ale je, že je to pouze otázka času.