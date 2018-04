Na světě je první virus pro iPhone. Napadá jen „odblokované“ přístroje

14:34 , aktualizováno 14:34

V Austrálii se objevil první virus, který napadá telefony Apple iPhone. Virus s názvem ikee vymění tapetu přístroje za obrázek britského zpěváka 80. let Ricka Astleye se zprávou parafrázující jeho hit "ikee is never going to give you up", tedy ikee tě nikdy nenechá ve štychu.