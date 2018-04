Na světě je nový iPhone 4, v Česku s ním volat nelze

Tím také v Americe končí exkluzivita operátora AT&T na prodej telefonů Apple, která trvá od dob uvedení první generace v létě 2007. Výrobce totiž svým klientům nabízel telefon s úvazkem k tomuto poskytovateli i na půdě svých značkových prodejen. GSM verze ale bude nadále dostupná pouze touto cestou.

Apple iPhone 4 s telefonním modulem schopným telefonování a datování na frekvenci sítě CDMA se svou výbavou neliší od GSM verze. Samozřejmostí je tak superjemný displej s označením RETINA. Rychlou odezvu zabezpečuje SoC Apple A4 (původem od Samsungu) s 512 MB operační paměti, 1GHz mikroprocesorem Cortex A8 a grafickou jednotkou PowerVR SGX535. To iPhone 4 pasovalo v době uvedení na jeden z nejvýkonnějších telefonů a mezi takové patří i dnes. Alespoň do příchodu modelů s dvoujádrovým procesorem.

iPhone 4 CDMA: trochu jiný uvnitř i navenek

Nově je předinstalován iOS 4.2.5, jehož největší přednost spočívá v možnosti použít telefon jako wi-fi hotspot. Skrze toto bezdrátové rozhraní lze sdílet konektivitu s dalšími telefony nebo notebookem. Zda se této funkce dočká i běžná verze iPhonu (aktuálně na iOS 4.2.1), zatím nevíme.

Srovnání CDMA a GSM verze iPhonu 4

Nepatrné změny se dotkly také vnější skořápky přístroje. V obvodovém rámečku jsou kvůli odlišné anténě čtyři oddělovací pruhy rozmístěny symetricky na bocích telefonu. GSM verze měla ten čtvrtý na horní hraně vedle 3,5 mm audio konektoru. Marně byste hledali otvor pro SIM, telefony fungující v CDMA sítích nevyžadují vyjímatelnou kartu. Kvůli nepatrně odlišné konstrukci kovového rámečku jsou mírně posunuta tlačítka k ovládání hlasitosti, a tak vyvstává otázka kompatibility některých pouzder původně vyrobených pro GSM verzi.

Srovnání CDMA a GSM verze iPhonu 4

Již dříve se objevily fotografie s odlišným dělením rámečku. Spekulovalo se, zda je to CDMA verze stávajícího iPhonu nebo rám chystané "pětkové" generace. Právě díky přítomnosti SIM slotu se zdá, že jsme viděli první snímky připravovaného iPhonu (mluví se o označení 4G).

Především pro Američany a jen s úpisem. Možná zamíří i do Asie

Zpočátku se spekulovalo, že CDMA verze nabídne i GSM modul a telefon bude možné použít k volání i mimo Spojené státy, což nabízí třeba Motorola Droid Pro. Spekulace se však nenaplnily, a tak není tato verze iPhonu pro Evropany nijak zajímavá.

iPhone 4 CDMA zavítal do redakce Engadget.com

Víme, že Verizon nabídne svým klientům iPhone 4 s úvazkem za stejné ceny jako AT&T (199 USD / 16 GB, 299 USD / 32 GB). Očekává se, že podmínky budou pro klienty výhodnější a za 30 dolarů měsíčně operátor nabídne neomezená data. V AT&T totiž o pět dolarů levněji umí jen 2 GB měsíčně. Telefony budou na všech pobočkách poskytovatele k dispozici 10. února, předprodej pro stávající klienty začne o týden dřív.

iPhone 4 CDMA

Podle analytika společnosti Morgan Stanley existuje velká šance, že se iPhone 4 CDMA začne prodávat v Indii, tedy druhé nejlidnatější zemi světa. Smlouva Apple-Verizon totiž na rozdíl od AT&T není exkluzivní, a tak se tato verze telefonu může objevit prakticky kdekoli.

Právě prodej v Indii by přitom mohl být pro Apple trefou do černého. Je to totiž jeden z nejrychleji se rozvíjejících trhů s mobilními telefony a celá pětina z takřka 700 milionů tamních uživatelů využívá CDMA sítě. V Asii je o iPhone 4 všeobecně velký zájem. Když se například začal prodávat na konci září v Číně, byla první várka obratem rozebrána.

iPhone 4 CDMA: změny oproti GSM verzi jsou minimální

Kooperace navázána již v roce 2008

Oficiální představení iPhonu 4 CDMA ukončuje spekulace spekulace, které dlouho plnily obsah specializovaných magazínů. Ostatně spolupráce obou zúčastněných stran, tedy společností Apple a Verizon, údajně trvá již přes dva roky.

Operátor přitom doposud úzce spolupracoval především s Motorolou. Byl to právě Verizon, který na podzim 2009 svým klientům nabídl později velmi úspěšný smartphone Droid. O exkluzivitě spolupráce svědčí i fakt, že velmi dobře vybavený Droid X se doposud nedočkal GSM varianty a nic nenasvědčuje tomu, že se taková verze chystá.