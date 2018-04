Na stopě ilegálních operátorů v České republice

Firma XY, která oficiálně podniká třeba v pronájmu nemovitostí a zprostředkování obchodu a služeb si objedná od mobilního operátora řekněme 1000 SIM karet (řekněme, že postupně). Mobilní operátor ovšem takovouto firmu považuje obvykle za Major Account zákazníka (neboli zákazníka z kategorie těch nejvýznamnějších) a nabídne mu tedy speciální tarify, speciální ceny za vybrané služby, výrazně levnější mobilní telefony apod. Tarify pro MA zákazníky jsou obvykle neveřejné (například tarif VS 24 pro veřejnou správu od společnosti Eurotel, který nabízí velmi výhodné podmínky volání) a obvykle nabízejí výrazně levné volání v rámci sítě daného operátora.



Máme zde tedy firmu XY s 1000 SIM kartami se speciálním tarifem, aktivovanou VPN (tj. s voláním v rámci těch 1000 SIM karet za velmi nízké částky, někdy i nižší než za ty inzerované na webech operátorů, tedy nižší než 1 Kč/min. bez DPH) a možností nákupu velmi levných mobilních telefonů. Firma XY však udělá to, že tyto SIM karty začne dál přeprodávat, včetně možnosti nákupu levných dotovaných telefonů. Nabídne tedy svým zákazníkům třeba volání v rámci vlastní „sítě“ za 1 Kč/min., levný tarif s velmi levným voláním v rámci sítě jednoho z operátorů a k tomu třeba Sony Ericsson T630 za 1 Kč.

V čem je problém

Pokud by toto firma XY udělala, dopustí se hned několika prohřešků.

Může porušit Všeobecné podmínky mobilního operátora následkem čehož jí může operátor například vypovědět smlouvu.

Poruší telekomunikační zákon, za což ji hrozí pokuta ze strany ČTÚ

Vzhledem k tomu, že firmy XY nemá oprávnění poskytovat telekomunikační služby, vzniká zajímavá otázka týkající se odvádění daně z příjmu právnických osob. Je totiž nepravděpodobné, že by firma XY odváděla daň z příjmu z činnosti, kterou není oprávněna provozovat. Pravděpodobnější je, že buď poskytování telekomunikačních služeb zamaskuje jako něco jiného (např. zprostředkování obchodu) a z toho odvede daň z příjmu. Vyloučit samozřejmě nelze ani to, že daň z příjmu neodvede vůbec.

K bodu číslo dvě nám poskytlo stanovisko přímo ČTÚ:

„Podle § 14 zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon“) je telekomunikační licence potřebná (mimo jiné) pro poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím mobilní telekomunikační sítě."

V konkrétním případě firmy XY je tato firma uvedena v obchodním rejstříku s podnikáním v oboru (mimo jiné):



koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb.

V případě poskytování veřejných telekomunikačních služeb na základě smluvního vztahu s tím, že zákazník by platil faktury za poskytnuté telekomunikační služby firmě XY vyžaduje zákon, aby tato firma byla držitelkou telekomunikační licence ČTÚ.“

Jak poznáte ilegálního mobilního operátora?



Licenci na poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné mobilní sítě mají v ČR pouze následující společnosti: Aristel (pouze TETRA), Aston com, BT Global Česká republika, Eurotel Praha, MobilKom (pouze TETRA), Oskar Mobil a T-Mobile Czech Republic. Pokud vy jakožto zákazník využívající mobilní telekomunikační služby platíte faktury za poskytnuté telekomunikační služby firmě XY a firma XY není z výše uvedeného seznamu, jedná se dle stanoviska ČTÚ o ilegálního mobilního operátora.



V našem článku o mobilních virtuálních operátorech se v diskusi objevily zmínky o dvou takovýchto společnostech – LeonardoVBC a TMT Czech. Ta první takovouto činnost striktně popírá a ředitel firmy uvedl, že se patrně muselo jednat o nějaký žert nebo něčí zájem poškodit jeho společnost a že jeho firma žádné mobilní telekomunikační služby neposkytuje.

Ta druhá z nich, tedy TMT Czech, na své zákaznické lince potvrdila skutečnost, že si přímo u ní můžete objednat a platit mobilní telekomunikační služby, avšak poskytnutí jakýchkoliv dalších informací odmítla s odvoláním na to, že je prý přístupné pouze pro členy Amway (respektive držitele Amway čísla). Nicméně pokud by byla tato informace z infolinky pravdivá, patrně by se mohlo jednat o ilegálního mobilního operátora.

Hon na ilegální mobilní operátory



Ilegální mobilní operátoři se umějí dobře schovat, orientují se na uzavřené skupiny lidí, na konkrétní firmy apod., což značně znesnadňuje jejich odhalení. Podle našich informací je jich totiž v České republice hned několik. Sami mobilní operátoři je odhalit nemohou, neboť nevědí, která z firem je oním ilegálním operátorem. Například společnost TMT Czech má využívat pro údajné poskytování telekomunikačních služeb síť Eurotel. Podle oficiálního stanoviska Eurotelu však TMT Czech nepatří mezi jeho zákazníky. To tedy znamená, že pokud by byla pravda, že TMT Czech skutečně nabízí mobilní telekomunikační služby v síti Eurotel, musela by tak tato firma činit prostřednictvím někoho jiného.



Jedinou šancí na přímé odhalení ilegálních mobilních operátorů je tedy získání konkrétní smlouvy na poskytování telekomunikačních služeb coby důkazu. A jaké jsou vaše zkušenosti? Setkali jste se již někdy s nabídkou ilegálního mobilního operátora a nebo dokonce využíváte jeho služeb? Podělte se o své zlušenosti v diskusi.