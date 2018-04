Na slovíčko s ... Jirkou Brůžou

Prodáváte velmi úspěšný a kvalitní software (MasterSMS) - jaká je vaše zkušenost s poměrem počet stažení/počet registrací ?



No, pokud má člověk jenom jeden program na prodej, tak ho to asi neuživí (z druhé strany to ale není zase tak zanedbatelné, akorát ty poplatky, co chtějí firmy za svoje služby, jsou celkem slušně vysoké - PalmGear - 25% z ceny).

S těmi procenty uvedenými ve vašem článku souhlasím - u MasterSMS mi to dělá za 4 měsíce cca 1,8 % - tedy lepší průměr. Sem ovšem nepočítám tuzemský trh - zde se o prodej stará PDAPlanet.

Co říkáte na otevřenost platformy a stálým šancím pro uživatele?

Problém je v tom, že pokud člověk přijde s novou aplikací proti zavedeným, tak třeba na PalmGearu je díky počtu downloadů hodně vzadu, takže se lidé obvykle k němu neproklikají. Kdybych s tou svou aplikací přišel někdy před dvěma lety, tak by to asi bylo o něčem jiném, protože ti, kteří si to koupili, tvrdí, že je to very cool a asi jeden z nejlepších programů na trhu na posílání SMS.

Co chystáte pro novou verzi MasterSMS ?



Chystáme verzi 2.0 s podporou bluetooth a podporou pro EMS dlouhé zprávy a další vylepšení - jako například context help - když podržíte nějaké tlačítko delší dobu, tak se vám místo provedení příkazu objeví help apod. Musel jsem vyhodit tu lištu message, inbox apod. a dát ji nahoru a text nahradit ikonami - jinak by se mi to tam nevešlo, a bude jednodušší lokalizace, je tam taky podpora barevných Palmů apod.

Kromě toho všeho mám ale další dvě vize, a to automatické přesunování SMS v inboxu do zadané kategorie (na základě čísla - tedy bude existovat vazba číslo - kategorie) a spojování rozdělených zpráv do jedné (dle EMS standardu).

Ještě počítám pro novou verzi (ale to opravdu až časem) s conduitem a integrací prohlížení inboxu, případně dalších formulářů na počítači.

Jaký používáte Palm?



Mám zatím starého Palma III a PalmOS 3.1

Nepřipravujete nějakou další aplikaci?



No betatesteři navrhují synchronizaci Palmu s telefonním seznamem v telefonu. Ale pokud se do toho pustím, tak to chci udělat trošku jinak, než to dělají ostatní, to je nevyužívat AT příkazy, ale dělat to přes OBEX - bude to fungovat s Nokií, která nyní uřízla podporu pro AT příkazy a telefonní seznam, a myslím, že se dostanu i k položkám, které se nedají přes AT příkazy jinak získat - ale to je budoucnost a ještě možná... Nyní je ale priorita dodělat tu verzi 2 a předělat ten program pro PocketPC platformu).

Prozradíte ještě něco málo o sobě?



Bydlím v Praze, pracuji v jedné datakomunikační firmě, programování je zatím koníček. Je celkem potěšující, kdo všechno si to koupí, ono takový Nový Zéland nebo Austrálie, Thajsko, Indonésie, Filipíny, znějí pro našince celkem dost exoticky.. :-)))





Na závěr vám přinášíme několik screenshotů z připravované nové verze MasterSMS2, i když autor zprvu nechtěl, že je to ještě hodně nehotové a na grafice se ještě bude dělat atd. atd. :-)