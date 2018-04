Na slovíčko s ... Jasonem Goldmanem

Tvůrce strategie HexWars Jason Goldman si všiml naší pondělní recenze na hru HexWars. Vyměnili jsme si pár e-mailů a Jason mi odpověděl na několik otázek, které jsem mu za naše čtenáře položil.

O tahové strategii Hex Wars (nyní Hex Con) jste si mohli přečíst v pondělí. Tvůrce programu Jason Goldman nám odpověděl na několik otázek.

Proč jste vytvořil Hex Wars?

Především musím říct, že HexWars je přejmenovaný na HexCon. Vždycky jsem chtěl napsat nějaký uživatelský program a po roce vytváření komerčního software na zakázku jsem chtěl udělat něco jiného. Dobrých her pro Palmy je nedostatek a já tuto platformu považuji pro programování za zajímavou (omezení Palmů dává práci zcela novou dimenzi). Myslím, že jsem se rozhodl správně - práce to byla docela těžká, trvala mnoho hodin, ale odměnou mi byl dobrý pocit, jak se hra postupně utvářela.

Co chystáte do dalších verzí?

První změnou bude zásadní zdokonalení inteligence počítače - soupeře. To mám již takřka hotové a mělo by se projevit ve verzi 1.29, která bude k dispozici během pár dní.

Kromě toho mám v plánu několik dalších vylepšení :

a) V průběhu týdne bych chtěl trošku předělat grafiku

b) Přidám animované exploze po zničení lodi

c) Přidat jeden (či víc) nových typů lodí a jednu či dvě nové zbraně

d) Chtěl bych dát uživateli možnost vytvořit si na začátku hry svoji vlastní flotilu - složenou z lodí dle jeho volby a umožnit mu přizpůsobit sílu štítů a laserů.

Taky mám v hlavě řadu dalších nápadů, ale ty výše uvedené jsou teď mými hlavními prioritami.

Máte plány na vytvoření ještě dalšího software pro Palmy?

Ano, chci napsat pro Palmy ještě několik dalších programů. Nejdříve jeden obchodní a pak ještě aspoň jednu hru. Je ale dost brzy na podrobnosti.

Váš osobní Palm Top5?

Billiards

Asteroids

SolFree

Zap2000

HexCon

Odkud jste? Řeknete nám něco o sobě?

Jsem z New Yorku (to je v USA). Je mi 34 a posledních deset let pracuji jako nezávislý programátor a technik. Mám rád táboření, hru Magic The Gathering, hraji na kytaru a (samozřejmě) rád programuji.

A je New York dobré město na táboření?

Tak nějak :-)). No kousíček odsud (dvě hodiny cesty) jsou hory (Catskill Mountains) - to je nádherná krajina.

Víte, kde leží Česká republika?

Ano, a je to pěšky od mého domu docela daleko :-)

Uvítal byste, kdyby alespoň závěrečné hodnocení v našich recenzích bylo taky v angličtině?