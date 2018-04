Na Slovensku už mají tři licence UMTS; my jenom dvě

Slovenský telekomunikační úřad (TÚ) si může jásat – podařilo se mu prodat všechny licence, které prodat zamýšlel, a to za cenu, kterou chtěl. Šéf Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) David Stádník mu může jenom závidět – ze tří licencí udal jenom dvě a vládě Miloše Zemana musel vysvětlovat, proč do loňského děravého rozpočtu přinesl jenom dvě miliardy korun namísto požadovaných dvaceti (zbývajících 5,4 miliardy korun doplatí Eurotel s RadioMobilem v deseti ročních splátkách…). Otázkou však zůstává, zda mohou jásat slovenští zákazníci – třetí licenci totiž nezískala žádná z věhlasných firem, ale poměrně neznámý slovenský poskytovatel optických kabelů, připojení k internetu a webhostingu Profinet. Přitom ještě loni avizovali svůj zájem o slovenskou licenci Telenor a TIW (vlastní Český Mobil).

Již na konci června přidělil TÚ dvě licence na sítě UMTS stávajícím operátorům GSM – Eurotelu a Orange. Ty zaplatily za licenci po 1,499 miliardě slovenských korun. Profinet získal kombinovanou licenci GSM/UMTS, za kterou zaplatí o milion více – přesně 1,5 miliardy slovenských korun (necelých 990 milionů korun při kurzu 100 SKK/65,92 CZK). Podobně jako šéf ČTÚ mohou slovenským operátorům závidět ti naši – za licence u nás zaplatí více než třikrát tolik. Také se spuštěním budou mít Slováci náskok – jejich sítě zřejmě poběží již v polovině roku 2004, zatímco u nás musí operátoři nabízet služby UMTS až v lednu 2005 (a to jenom na 90 % území Prahy).

Profinet musí do šesti měsíců od nabytí právní moci licence na GSM začít poskytovat služby. Do 18 měsíců by přitom měl pokrývat 20 % obyvatelstva. Služby UMTS musí začít nabízet do 30 měsíců od nabytí právní moci licence. Ta v tuto chvíli právní moci ještě nenabyla, ale neočekává se, že by se tak nestalo. Projekt manažer Profinetu Peter Ostromecký pro agenturu ČIA prohlásil, že by jeho společnost síť GSM ráda spustila ještě před letošními Vánocemi. „Jsme limitovaní i technickými možnostmi, ale uděláme pro to všechno,“ říká Ostromecký. Dodavatelem technologie pro obě sítě (GSM i UMTS) bude podle Ostromeckého zřejmě Siemens.

Profinet zatím neodhalil, jak bude výstavbu sítí financovat. Podle obchodního rejstříku je základní jmění Profinetu 50 milionů slovenských korun. „Zatím můžeme říct jen tolik, že finanční investor je ze západní Evropy,“ říká Ostromecký. Výhodou Profinetu je, že nemusí budovat síť po celém území Slovenska, ale může využívat vnitrostátní roaming. Licence mu zaručuje, že o to může požádat nejen v případě sítě UMTS (tuto možnost mají i Eurotel a Orange), ale i v případě sítě GSM. Zatím však nikdo netuší, jestli se bude vnitrostátní roaming na Slovensku používat. Každopádně se zdá, že naši operátoři mají skvělou možnost pozorovat východní sousedy, jak rozjíždí služby UMTS. Vzhledem k tomu, že naše sítě UMTS budou zřejmě spuštěny později, budou mít čas se vyvarovat případných chyb.