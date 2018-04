Na Slovensku se UMTS licence nejspíš nebudou dražit

070900 18:45 BRATISLAVA (ČIA, SITA) - Slovenské ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací (MDPT) hodlá první licence pro standard UMTS udělit v roce 2002 nebo 2003. Výběrové řízení povede ministerstvo spolu s Telekomunikačním úřadem SR koncem příštího roku.

Ministerstvo bude přitom prosazovat pravděpodobně výběr operátora formou tzv. soutěže krásy (beauty contests) - základním kritériem při posuzování nabídek nebude nabízená cena. Jak uvedl státní tajemník ministerstva Dušan Faktor, nepočítá se tedy s udílením licencí formou dražby.

"Podle mého názoru nejsou neúměrné ceny vygenerované aukcemi za licence jako v západní Evropě vhodné, protože v konečném důsledku to musí někdo zaplatit. Pokud chceme rychlý rozvoj služeb, musíme stanovit rozumné ceny," uvedl generální ředitel sekce telekomunikací MDPT Milan Luknár.

"Osobně si myslím, že jít cestou akce není tou správnou cestou, protože prostředky, které vynaložili investoři při dražbách ve Velké Británii či v Německu, způsobí, že služby UMTS budou dražší - cílem investora totiž bude, aby náklady na získání licence někdo zaplatil," řekl D. Faktor. "Přikláním se k modelu skandinávských zemí, které daly licence za symbolickou cenu, čímž se UMTS rychle zpřístupní široké klientele," dodal.

Ministerstvo předpokládá udělení licencí UMTS třem, maximálně čtyřem operátorům, přičemž dvě z nich by měly získat existující operátoři.

Opačný názor má však Telekomunikační úřad SR. Jak uvedl poradce jeho předsedy Stanislav Vanek, rozumnější cenou by bylo uspořádání akcí. Ty by se mohly uskutečnit ještě předtím, než armáda uvolní potřebné frekvence. Problémem však podle něj zůstávají finanční náklady armády na přechod do jiných frekvenčních pásem. Tento problém by podle něj vyřešila půjčka armádě. Armáda už přislíbila uvolnění frekvencí v roce 2003 s tím, že případné náklady by se hradily z výnosů prodeje licencí.

Podle slov M. Luknára ministerstvo ještě nemá konkrétní představy o očekávaných výnosech z prodeje licencí. Příkladem, ke kterému se však MDPT přiklání, je Polsko, kde se připravuje udělení pěti licencí UMTS, přičemž polská vláda si stanovila celkový výnos 750 mil. EUR. Na jednu licenci tak připadá 150 mil. EUR. Cena licence na Slovensku by sa tak mohla pohybovat podle Luknára na alikvotní úrovni při přepočtu na počet obyvatel Slovenska.

I v České republice původně převažoval záměr udělit licence na základě tzv. soutěže krásy s upřednostněním dosavadních operátorů. Po úspěchu dražeb ve Velké Británii a Německu, které znamenají obrovský přínos do tamních státních rozpočtů, však české ministerstvo financí prosazuje udělení licencí formou dražeb. Vláda by měla podmínky výběrového řízení projednávat ještě v září.