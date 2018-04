Na Slovensku mají internet přes GPRS za paušál

Zatímco čeští zákazníci mohou využívat datové přenosy prostřednictvím technologie GPRS již od podzimu roku 2000 (Eurotel, T-Mobile se přidal v létě 2001 a Oskar v zimě 2001), na Slovensku se dočkali teprve minulý týden. Zástupci obou operátorů mluvili již od počátku o tom, že využívání GPRS musí mít smysl, a proto představili i velmi zajímavé tarify.

Na první pohled jde o skvělou věc – zaplatíte paušál (190 Sk bez DPH u EuroTelu, 199 Sk bez DPH u Orange) a pak můžete surfovat, dokud vás to bude bavit a bude vám stačit baterie mobilu. Na háček narazíte ihned, když se rozhodnete připojovat se k internetu namísto telefonní linkou přes mobil. Orange totiž nabízí připojení za měsíční paušál jenom k wapovým stránkám. Útěchou vám možná může být, že získáte i e-mailovou schránku, kterou si budete moci vyzvedávat přes WAP. Pokud se budete chtít připojovat k internetu, potom si připravte další paušál (299 Sk bez DPH) a 0,034 Sk za každý přenesený KB.

Nabídka Eurotelu je na první pohled výhodnější. Za jeden paušál se můžete připojovat k internetu i WAPu. Dat můžete přenést, kolik chcete – nic dalšího neplatíte. I zde je ale skrytý jeden háček. Při připojení k internetu můžete přenést libovolné množství dat, ovšem nedostanete se na jiné stránky než na www.eurotel.sk a www.sity.sk. Na e-mail můžete samozřejmě zapomenout. „Uvědomujeme si, že přinášet technologii GPRS bez odpovídajícího obsahu je samoúčelné,“ řekl při představování služby generální ředitel EuroTelu Bratislava Robert Chvátal, který ještě v pozici marketingového ředitele RadioMobilu spouštěl GPRS i v původní síti Paegas (dnes T-Mobile). K tomu opravdu není co dodat.

Podobně jako u nás se ani slovenský EuroTel (T-Mobile) a Orange nevyhnuli předhánění v tom, kdo byl první. EuroTel oznámil komerční spuštění služby GPRS o den dříve než Orange. Ten to nijak nekomentuje, pouze podotýká, že pro firemní zákazníky umožňoval připojení k firemní síti už v době, kdy EuroTel podepisoval s Ericssonem teprve kontrakt na GPRS. EuroTelu zase pro změnu nelze upřít prvenství v multimediálních zprávách MMS – sice mu ještě pořádně nefungují, ale jejich spuštění již oficiálně oznámil. Orange zatím MMS nechystá; jejich čas prý přijde nejdříve na přelomu roku a do té doby je času dost.

Slovenští zákazníci si tak mohou užívat podobných přestřelek na téma, kdo byl v něčem první, jako je tomu u nás. A samozřejmě stejně jako u nás mohou čekat na to, kdy se operátoři začnou starat i více o jejich potřeby a nabídnou jim služby, které chtějí. V případě GPRS je to nabídka i pro majitele předplacených karet – ti totiž mají zatím na Slovensku smůlu. To už i naši operátoři pochopili (Eurotel, RadioMobil), že tito zákazníci o občasné využití GPRS zájem mají a že těch několik málo korun od nich je lepší než nic. Třeba časem i pochopí, že by je nemuseli omezovat pouze wapem, a umožní jim z předplacených karet plnohodnotné připojení i k internetu.