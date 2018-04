Na Slovensku je možno žádat o licence na DVB-T

Žádosti o přidělení tří frekvencí v rámci pilotního projektu pozemního digitálního televizního vysílání na Slovensku mohou zájemci předkládat od pátku 30. dubna. Telekomunikační úřad SR (TÚSR) bude žádosti přijímat do 30. května. Jak ČIA informoval mluvčí TÚSR Roman Vavro, frekvence může úřad přidělit i zahraničním firmám.



Kdy budou frekvence přiděleny však nelze podle jeho slov zatím určit. "Bude záležet na tom, kolik bude uchazečů a zda bude nutné vyhlásit výběrové řízení nebo přímo udělíme povolení," uvedl. Pilotní projekty mají být spuštěny ve dvou celoplošných sítích a jedné lokální v Košicích a Prešově do 30. června 2004. Obsahem služby má být kombinace televizních programů a jiných datových služeb. Vysílání v systému DVB-T bude šířeno kanály Bratislava K50, Banská Bystrica a Zvolen K59 a Košice a Prešov K44. Pro digitální vysílání jsou po koordinaci s okolními státy určena pásma 174-230 a 470-862 Mhz.



První zkušební digitální vysílání na Slovensku proběhlo ve dnech 27. září až 25. října 1999 a zahrnovalo programy STV 1, Markíza, VTV a Informační kanál. V současnosti Slovensko uvažuje o třech multiplexech a do budoucna počítá pravděpodobně se šesti. Podle národní politiky SR pro telekomunikace by mělo pravidelné vysílání DVB-T začít v roce 2005 a kompletní dokončení přechodu na digitální televizní vysílání je stanoveno na rok 2015.



Zdroj: ČIA