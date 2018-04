Na sklonku minulého týdne jsem chvíli poseděl s Ivanem Strakou ze Softwarových novin. Debata nám příjemně plynula, až jsme zabrousili na euronormy. V tu chvíli nám úsměv na chvíli ztuhl, protože představa, co vše nám Evropa chce zakázat ve jménu ochrany spotřebitele, není vůbec lákavá. Po chvíli si Ivan vzpoměl na to, že páni evropští poslanci se také rozhodli, že nebudou informovat průběžně o stavu příprav jednotlivých legislativních norem. To bude nádhera! Prostě jen oznámí, že budou připravovat nařízení, třeba o povolené míře oblačnosti a pak zveřejní výsledek. Nic mezi tím. Žádné průběžné informace o pozměňovacích návrzích, jen ticho. Vážně chytrý nápad, sloužící zřejmě k ochraně europoslanců. Lumpárna to je! Teď jen doufám, že se tenhle informační model nezalíbí našim poslancům, protože o takovéhle přiblížení Evropě není třeba stát.