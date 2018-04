Na Silvestra se opět rekordně volalo a posílalo SMS

Češi na Silvestra obdrželi rekordní počet textových zpráv SMS, nejvíce jako obvykle hodinu před a po půlnoci. V minulém roce lidé v poslední den roku poslali 38 milionů textových zpráv, na letošního Silvestra obdrželi zhruba o půl milionu zpráv více. Meziroční srovnání je ale obtížné kvůli odlišné délce sledovaného období a kvůli tomu, že firmy v některém případě do celkového čísla započítaly i tzv. potvrzovací SMS.

Zákazníci firmy T-Mobile odeslali za poslední den roku a za prvních osm hodin dnešního dne téměř 13 milionů SMS, z toho po půlnoci jich bylo 2,4 milionu. V meziročním srovnání jich tak lidé podle firmy poslali o osm procent více. "Zákazníci T-Mobile byli nejaktivnější mezi 23 hodinou a jednou hodinou ranní, kdy odeslali 2,46 milionu SMS zpráv, tedy 340 zpráv každou vteřinu," uvedl mluvčí T-Mobile Jiří Hájek.

Meziročně o více než čtyřicet procent více SMS zpráv poslali zákazníci Českého mobilu. Za 24 hodin do sedmé hodiny ranní dnešního dne společnost zaregistrovala 6,4 milionu textových zpráv, v minulém roce to bylo 4,5 milionu. "Česká republika ještě nedosáhla vrcholu v posílání SMS," uvedl mluvčí firmy Roman Frkous ke stále rostoucí oblibě posílání textových zpráv, kterou se Česká republika řadí do evropské špičky.

Zákazníci největšího tuzemského operátora Eurotel na Silvestra a za první hodinu nového roku poslali 13 milionů textových zpráv. Společně s tzv. potvrzovacími zprávami jich bylo přes 19 milionů, což je o osm milionů méně než na Štědrý den. Minulý rok zákazníci firmy odeslali na Silvestra zhruba 18 milionů textových zpráv, údaje jsou ale za odlišné období.

Mobilní operátoři spojili na Silvestra a krátce po něm miliony hovorů. "Na rozdíl od loňského roku byla letos druhou nejsilnější hodinou pro uskutečněné hovory nikoliv poslední hodina starého roku, ale již doba dopolední," řekla mluvčí Eurotelu Diana Dobálová. Firma úspěšně spojila 9,1 milionu hovorů, zákazníci T-Mobile uskutečnili přes 25 milionů hovorů, firma ale do konečného čísla zahrnula jak telefonáty z vlastní sítě, tak i telefonáty do sítě T-Mobile. Společnost Český mobil údaje o telefonátech neměla k dispozici.

Silvestr a Štědrý den je pro operátory tradičně nejvytíženější co do počtu odesílaných SMS zpráv i uskutečněných telefonátů. "Zatímco Štědrý den byl ve znamení SMS zpráv, na přelomu roku naopak chtějí všichni popřát svým blízkým tím, že jim zavolají," dodal Hájek.

Český Telecom špičku ve vlastní síti evidoval devět minut po půlnoci, firma odhaduje celkový počet telefonátů v tuto minutu na 30.000. Největší nápor byl podle mluvčího firmy Vladana Crhy první půlhodinu po půlnoci. Za celý den zákazníci uskutečnili 1,13 milionu telefonátů do zahraničí, celkové číslo za vnitrostátní telefonní spojení ale firma neměla k dispozici.

Mobilní operátoři měli na konci září kolem 9,1 milionu zákazníků. Na deset Čechů tak připadalo zhruba devět klientů mobilních firem. Na konci roku by měl počet zákazníků ještě zhruba o 200.000 až 300.000 vzrůst. V minulém roce lidé na Silvestra odeslali 38 milionů zpráv.