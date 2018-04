Na severu vítězí CDMA Eurotelu nad UMTS

Jako první přišlo překvapení ze Švédska, když se v pondělí švédský regulátor rozhodl povolit operátorům Vodafone a Hutchinson náhradu předražené a pro vykrývání venkova naprosto nevhodné UMTS levnější 3G technologií. Tou levnější technologií je přitom právě CDMA2000 1xEV-DO v pásmu 450 MHz.

To, že volba padne právě na EV-DO sice ještě není jisté, nicméně Elisabet Ohlsson, ředitelka pro regulace společnosti Vodafone Sweden, uvedla pro server CellularNews, že Vodafone zvažuje různé alternativy a jedna z nich je právě CDMA.

Ve Švédsku se ale již jedna síť v pásmu 450 MHz buduje, jejím vlastníkem je Nordisk Mobiltelefon a technologie, kterou zvolil je (jak jinak) právě CDMA2000 1xEV-DO. Nordisk přitom uvedl, že jeho společnost již vyjednává s oběma výše zmíněnými operátory o tom, že by jim svoji síť mohla zpřístupnit. Vodafone a Hutchinson by pak fungovali jen jako virtuální operátoři v síti Nordisku s tím, že by mu přispěli na posílení kapacity sítě a na dobudování dalších základnových stanic.

Rušno je i ve Finsku

Ve světle Švédského liberalismu vůči neevropskému CDMA2000 1xEV-DO se postavil pozitivně k této myšlence také finský regulátor. Finsko vypsalo výběrové řízení na licence v pásmu 450 MHz a již teď se objevilo celkem sedm zájemců – dva chtějí vybudovat CDMA2000 1xEV-DO a zbylých pět chce údajně spustit FLASH-OFDM. Pokud by i zde zvítězilo CDMA2000 1xEV-DO, znamenalo by to, že hned tři ze čtyř severských států by používali CDMA v pásmu 450 MHz (Nordisk Mobiltelefon má licenci na CDMA vedle Švédska také v Norsku).

Severské země nejsou jediné, kde se bude jednat o pásmu 450 MHz. Další na řadu přijde Rakousko, Irsko, Velká Británie a Francie. Výrobci CDMA infrastruktury teď bedlivě sledují dění na severu Evropy, neboť to, jakým směrem se bude situace dále ubírat (zejména pak ve Finsku), bude mít patrně jistý vliv i na vývoj v dalších zemích Evropy.

Sever patrně rozhodne i o osudu zbytku Evropy

Velice zajímavý je přitom moment, kdy švédský regulátor uznal, že UMTS je (mimo jiné) díky použitému pásmu poněkud nevhodné pro pokrytí země signálem 3G sítě, a tak povolil částečný přechod do pásma 450 MHz a jinou vhodnou technologii. To by mohlo vytvořit zajímavý precedent, kdy by operátoři z "donucení" vykryli alespoň města v praxi nepříliš použitelným UMTS a zbytek území by pokryli např. signálem CDMA. Pověstný vlk by se tak nažral a koza zůstala celá.

Je tu však problém v neexistenci telefonů schopných plynule přecházet z evropských sítí do CDMA2000, což bude nepochybně oříšek pro nejednoho operátora. Jako první jej bude muset rozlousknout pravděpodobně Vodafone a Hutchinson, což jsou operátoři s velice dobrou vyjednávací pozicí vůči výrobcům telefonů.

Výsledky jejich jednání by přitom mohly mít významný vliv i na situaci v ČR, kde má Eurotel CDMA2000 1xEV-DO v pásmu 450 Mhz a spustí také UMTS. S tím, jak se bude tato technologie rozšiřovat po Evropě, vzroste potenciální trh pro koncová zařízení a Eurotelu tak snad odpadnou palčivé problémy s jejich sháněním. Každopádně se máme v příštím roce na co těšit, neboť stojaté CDMA vody rozvíří také dlouho očekávaná Rev. A s nativní podporou internetové telefonie.