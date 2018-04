Na první nokii s Windows se již pracuje. V prodeji bude příští rok

Mobily od Nokie s Windows by na trhu měly být od příštího roku, i když bylo v plánu vyrobit takové přístroje ještě letos. Informaci uvedl minulý týden generální ředitel Nokie Stephen Elop. Dodal, že tým lidí už pracuje na novém modelu.

Konečná verze smlouvy mezi Nokií a Microsoftem se ještě vypracovává. Manažer předpokládá, že by mohla být hotova během dvou měsíců. Elop do Nokie přišel minulý rok, aby jí pomohl změnit kurz na lukrativním konci trhu s dražšími chytrými mobily, kde podnik čím dál více zaostává za razantními rivaly.

Nokia je navíc pod značným tlakem investorů, kteří by chtěli co nejdříve vidět výsledky jejího softwarového partnerství s Microsoftem. Podle Elopa není žádný rozumný důvod ke spekulacím, že by měl Microsoft převzít Nokii. Podotkl, že by to přineslo jen další rok vyšetřování protimonopolními úřady, značný rozruch a odklady.

Téměř polovinu tržeb za mobilní telefony Nokia vytvářejí základní a jednoduché přístroje, které se prodávají hlavně na mladých a rozvíjejících se trzích. Podniku se navíc nepodařilo prosadit svou značku ve Spojených státech, kde uspěla firma Apple se svými iPhony.

Nokia také dříve uvažovala o partnerství s Googlem. Usoudila ale, že by to byl příliš složitý krok, když se jeho operační systém Android rozšířil do řady přístrojů různých typů od různých výrobců.